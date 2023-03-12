Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (13/3-14/3/2023), 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 14:26

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' vào đúng 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ tở nên hanh thông và thuận lợi. Theo tử vi, đây là cơ hội tốt để người tuổi này mở rộng các mối quan hệ xã giao xung quanh. Đó có thể là đối tác, khách hàng tiềm năng giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, bản mệnh sẽ thiên về tình cảm hơn là lý trí. Người tuổi này rất giỏi tạo quan hệ, làm gì cũng nhận được sự đồng tình từ đồng nghiệp xung quanh. Nếu hôm nay, bạn làm chăm chỉ thì sẽ có thành tựu khá lạc quan.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng sẽ thăng hoa, nở rộ. Chuyện tình yêu đôi lứa gặp nhiều may mắn tại thời điểm này do cả hai luôn tìm cách hâm nóng tình cảm cùng với nhau trong khi người độc thân vẫn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (13/3-14/3/2023), 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ diễn ra không mấy dễ dàng. Tâm trạng uể oải và sa sút trông thấy khiến cho người tuổi này dễ đưa ra quyết định không được thiếu sáng suốt. Bản mệnh có thể không thích công việc hiện tại song đây không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi công việc mới. Con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình trong ngày cuối tuần vì công việc kinh doanh “phất lên như diều gặp gió”. 

Vận trình tình cảm thắm sắc, tươi đẹp. Đào hoa vượng giúp người độc thân nhanh chóng tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Người đã kết hôn đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên người ấy. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (13/3-14/3/2023), 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra hanh thông. Người tuổi này được đánh giá cao bởi trí thông minh hơn người, khả năng dung hòa tốt các mối quan hệ nơi công sở. Qua đó, bản mệnh rất nhanh có thể “thăng quan tiến chức” trong tương lai. Song việc chi tiêu hoang phí vào những món đồ không thực sự cần thiết khiến cho túi tiền của con giáp này “mỏng” đi trông thấy. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Cuộc sống hôn nhân mỹ mãn sau khi trải qua vô vàn sóng gió trước đó. Theo tử vi, quan trọng nhất là sự tôn trọng và bao dung của cả hai dùng để có thể duy trì một tình yêu đẹp.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (13/3-14/3/2023), 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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