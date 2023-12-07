Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Dậu thêm phần quyết liệt để đạt được mục tiêu việc. Con giáp này hành động dứt khoát, tranh thủ tận dụng mọi cơ hội có được. Dù vậy, phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định, tránh bốc đồng mà hỏng việc.

Tuy nhiên, có thể tuổi Dậu sẽ gặp phải một số vấn đề về tình cảm. Bản mệnh nên có thể sẽ hơi thiếu kiên nhẫn khi giải quyết những khúc mắc giữa hai người, điều này cần có sự cố gắng và hợp tác của cả hai.

Vận tài lộc trong ngày tương đối ổn định, thu nhập đều đặn nên không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên dẫu có gặp phải chuyện gì bản mệnh cũng dễ dàng xoay sở hơn. Nhân lúc tiền bạc đang rủng rỉnh, cũng nên có kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những việc bất trắc xảy ra.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Người cầm tinh con chó cũng nhạy bén trong kinh doanh. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Bắt đầu từ ngày mai, tuổi Tuất hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà tuổi Tuất còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt. Chỉ cần nỗ lực hết mình, tuổi Tuất sẽ thăng hoa rực rỡ. Về tình cảm, tuổi Tuất nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi biết cách tiết kiệm tài chính cho gia đình.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc suôn sẻ, làm việc chuẩn chỉnh, luôn quan tâm công việc.

Tình cảm: Người tuổi Hợi tình cảm đong đầy, luôn có nhiều kế hoạch cho tương lai.

Tài lộc: Giữ chi tiêu hằng ngày cẩn thận, đừng tiêu xài hoang phí.

Sức khoẻ: Cẩn thận các món ăn dị ứng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.