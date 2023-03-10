Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11/3-12/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 15:58

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà vào đúng 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được quý nhân hỗ trợ nên gặp phải khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Bản mệnh chỉ cần kiên trì, tập trung vào những mục tiêu của mình sẽ sớm đạt được kết quả như mong đợi. Vận trình tài lộc có khởi sắc rõ rệt. Bạn nhận được tín hiệu tích cực từ những dự án đầu tư. Người tuổi này có cơ hội hợp tác kinh doanh cùng khách hàng mới giúp cho tài chính không ngừng tăng cao.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này hạnh phúc. Con giáp này nhận được sự yêu thương và quan tâm hết mực từ đối phương. Khi bên cạnh người ấy, bạn cảm nhận được sự bình yên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11/3-12/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sẽ được quý nhân hỗ trợ nên gặp phải khó khăn nào cũng có thể vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của người tuổi Sửu có tiến triển. Bạn nhận được thông báo về những công việc mới nhưng đây chính là cơ hội để bản mệnh chứng minh năng lực của bản thân. Hôm nay là ngày làm việc trở lại sau kỳ nghỉ nên con giáp này cần chuẩn bị tinh thần tốt nhất.

Chuyện tình duyên có biến chuyển. Sau thời gian tìm hiểu thì hai bạn đã cảm nhận được nhiều điểm tương đồng từ nhau. Con giáp này cần dành thời gian bên cạnh đối phương nhiều hơn nữa để cả hai thêm hiểu nhau và nhanh chóng bước vào mối quan hệ chính thức.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11/3-12/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 2
Vận trình công việc của người tuổi Sửu có tiến triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần có nhiều bước tiến quan trọng. Bản mệnh chỉ cần tập trung làm tốt trách nhiệm của mình và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn sẽ sớm nhận được cơ hội để thể hiện. Một số bạn đang có ý định chuyển việc cứ mạnh dạn với quyết định của mình.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh và đối phương luôn có sự yêu thương và tin tường nhau. Khi gặp vấn đề, hai bạn luôn nỗ lực tìm cách giải quyết êm đẹp. Những bạn độc thân nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có cơ hội gặp được người phù hợp.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11/3-12/3/2023), 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Dần có nhiều bước tiến quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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