Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/3-11/3/2023), 3 con giáp 'hô tài gọi lộc', ung dung ngồi nhà đếm tiền sái tay, vơ hết của cải thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 07:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hô tài gọi lộc', ung dung ngồi nhà đếm tiền sái tay, vơ hết của cải thiên hạ vào 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày liên tiếp, người tuổi Dần sẽ có thể thuận lợi làm việc nhờ vận khí may mắn. Ngoài ra, để đạt được bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp, bản mệnh hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Ngoài ra, người tuổi này có cơ hội thuận lợi đầu tư để cải thiện nguồn thu nhập của mình. 

Chuyện tình cảm hài hòa thân thiết. Ngũ hành tương sinh an ủi giúp con giáp này nhận được khá nhiều yêu thương trong ngày này. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, là sự quan tâm vô điều kiện từ nửa kia của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/3-11/3/2023), 3 con giáp 'hô tài gọi lộc', ung dung ngồi nhà đếm tiền sái tay, vơ hết của cải thiên hạ - Ảnh 1
Đúng 2 ngày liên tiếp, người tuổi Dần sẽ có thể thuận lợi làm việc nhờ vận khí may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp những chuyện tốt lành, thuận lợi trong 2 ngày tới. Nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra và họ có thể thành công. Nhờ vậy, Dậu có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng được quý nhân phù trợ, hỗ trợ về nguồn vốn nên công việc kinh doanh cũng dần khởi sắc. Từ giai đoạn này, họ sẽ có một cuộc sống vô cùng hưng thịnh.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/3-11/3/2023), 3 con giáp 'hô tài gọi lộc', ung dung ngồi nhà đếm tiền sái tay, vơ hết của cải thiên hạ - Ảnh 2
Người tuổi Dậu sẽ gặp những chuyện tốt lành, thuận lợi trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp này nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên, do đó mà hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Biểu hiện xuất sắc của bạn đã giúp chính bản mệnh được tin tưởng, trọng dụng hơn. Quý nhân che chở nên đường tài lộc tương đối hanh thông, bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội làm ăn mới.

Vận tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên ngọt ngào lãng mạn. Tuổi Mùi tính cách vui vẻ, hài hước, dễ tạo cảm tình ở những người xung quanh. Những người đã lập gia đình không quên hâm nóng cảm xúc để mối quan hệ thêm khăng khít.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/3-11/3/2023), 3 con giáp 'hô tài gọi lộc', ung dung ngồi nhà đếm tiền sái tay, vơ hết của cải thiên hạ - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/3/2023, 3 con giáp vận đỏ như son như 'gà hóa phượng hoàng', hồng phúc sâu dày, tiền của dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/3/2023, 3 con giáp vận đỏ như son như 'gà hóa phượng hoàng', hồng phúc sâu dày, tiền của dồi dào

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận đỏ như son như 'gà hóa phượng hoàng', hồng phúc sâu dày, tiền của dồi dào vào đúng ngày 10/3/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 8 giờ 26 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 8 giờ 48 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 8 giờ 52 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều