Trúng số độc đắc vào đúng 3 ngày liên tiếp (11/3,12/3,13/3), 3 con giáp sự nghiệp 'bức tốc như rồng', hứng trọn tài lộc trong thiên hạ, ngồi ung dung đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 12:53

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'bức tốc như rồng', hứng trọn tài lộc trong thiên hạ, ngồi ung dung đếm tiền vào đúng ngày 3 ngày tới.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp những chuyện tốt lành, thuận lợi trong 2 ngày tới. Nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra và họ có thể thành công. Nhờ vậy, Dậu có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng được quý nhân phù trợ, hỗ trợ về nguồn vốn nên công việc kinh doanh cũng dần khởi sắc. Từ giai đoạn này, họ sẽ có một cuộc sống vô cùng hưng thịnh.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này hài hòa. Hai bạn có nhiều điểm tương đồng và thấu hiểu lẫn nhau. Trong nhiều vấn đề, cả hai luôn cố gắng nhường nhịn và lắng nghe đối phương nhiều hơn giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Trúng số độc đắc vào đúng 3 ngày liên tiếp (11/3,12/3,13/3), 3 con giáp sự nghiệp 'bức tốc như rồng', hứng trọn tài lộc trong thiên hạ, ngồi ung dung đếm tiền - Ảnh 1
Người tuổi Dậu sẽ gặp những chuyện tốt lành, thuận lợi trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tam Hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi Tỵ có thể hoàn thành công việc theo đúng dự tính. Trong năm mới bạn có nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như mối quan hệ giúp cho công việc thêm thuận lợi. Vận trình tài lộc thăng tiến. Bạn nhận được khoản nhuận bút từ công việc tựu do của mình. Ngoài ra, con giáp này sẽ đón nhận tin tức về tiền thưởng cuối năm giúp bạn có thể cho tiêu cho những nhu cầu cần thiết.

Vận trình tình duyên bình ổn. Bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình. Những bạn còn độc thân chưa thể tìm được người phù hợp do bạn đang tập trung cho sự nghiệp.

Trúng số độc đắc vào đúng 3 ngày liên tiếp (11/3,12/3,13/3), 3 con giáp sự nghiệp 'bức tốc như rồng', hứng trọn tài lộc trong thiên hạ, ngồi ung dung đếm tiền - Ảnh 2
Tam Hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi Tỵ có thể hoàn thành công việc theo đúng dự tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, hài hước và hòa đồng. Người tuổi này không những tài giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có vận quý nhân rất vượng. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Thân thường được quý nhân đưa đường chỉ lối.

Qua đêm nay, người tuổi Thân có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, một số ít con giáp tuổi Thân sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực, lương bổng được cải thiện. Tuy sự nghiệp có bước phát triển nhưng người tuổi Thân cần quan tâm, chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Trúng số độc đắc vào đúng 3 ngày liên tiếp (11/3,12/3,13/3), 3 con giáp sự nghiệp 'bức tốc như rồng', hứng trọn tài lộc trong thiên hạ, ngồi ung dung đếm tiền - Ảnh 3
Người tuổi Thân thông minh, hài hước và hòa đồng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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