Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp những chuyện tốt lành, thuận lợi trong 2 ngày tới. Nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra và họ có thể thành công. Nhờ vậy, Dậu có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng được quý nhân phù trợ, hỗ trợ về nguồn vốn nên công việc kinh doanh cũng dần khởi sắc. Từ giai đoạn này, họ sẽ có một cuộc sống vô cùng hưng thịnh.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này hài hòa. Hai bạn có nhiều điểm tương đồng và thấu hiểu lẫn nhau. Trong nhiều vấn đề, cả hai luôn cố gắng nhường nhịn và lắng nghe đối phương nhiều hơn giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt.