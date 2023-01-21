Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu rất giỏi nắm bắt cơ hội, tính cách tốt, làm việc gì cũng chu đáo. Vì vậy, con giáp này luôn tìm hiểu kỹ càng, nắm bắt rõ các vấn đề, không để mình rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt và bị tổn hại.

Con giáp tuổi Dậu luôn bị thúc ép tiến lên vào tháng 12 Âm lịch năm nay. Vào cuối tuần này, họ khá bận rộn trong sự nghiệp và tất nhiên thu hoạch cũng không nhỏ.

Con giáp này có nhiều bạn bè, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Năm tới, họ sẽ tạm biệt mọi khó khăn và mở ra mọi tiến bộ. Tin chắc rằng tương lai của con giáp tuổi Dậu sẽ vô cùng tươi sáng.

Tuổi Tuất

Tuất thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Tuất họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống Tuất dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim vào cuối tuần này, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Tuất đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Tuất có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Vốn dĩ từ trước đến nay vận may của ngVào cuối tuần nàyGiao thừa 2023, Tỵ là một trong số những con giáp vô cùng may mắn và lộc lá nhất.

Tỵ được Thần Tài phù hộ nên công việc có nhiều thuận lợi. Cuộc sống trở nên thịnh vượng hơn, tiền tiêu không phải nghĩ. Không chỉ có vậy, họ còn tích lũy được tiền của, có thể lo toan được nhiều dự định cho tương lai.

Đối với tuổi Tỵ làm công ăn lương, cơ hội tăng lương, thăng chức là chuyện sớm muộn. Tỵ còn có cơ hội kiếm được khoản tiền từ việc kinh doanh bên ngoài hay từ việc đầu tư. Nhờ vậy mà chuyện mua nhà, mua xe chỉ là chuyện sớm muộn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.