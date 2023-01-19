Năm cùng tháng tận, sát Tết vẫn hạn nặng: 3 con giáp va vào xui xẻo, tiền tài bay sạch, làm ăn xuống dốc, lao đao vì tình

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 17:40

Thời điểm càng gần cuối năm, âm khí nặng nề khiến 3 con giáp này dễ rơi vào những tình huống xấu, không cẩn trọng cả tiền tài, tình duyên đều ảm đạm.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ Tương Hại cục. Công việc gặp khá nhiều trở ngại, mưu sự cũng khó được như ý.

Thời điểm càng gần cuối năm còn có Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng nhưng lại bị Tương Hại “triệt tiêu” gần như toàn bộ cát vận. Thậm chí Đế Vượng xuất hiện ở thời điểm này còn dễ thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến bản mệnh trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác.

Rất tiếc con giáp này sẽ khó gặp may mắn về tài chính. Bị Tương Hại cục và Kiếp Tài ảnh hưởng, vận trình tài lộc của những chú Gà chưa thể ổn định ngay được, tiền bạc cũng dễ bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo.

Năm cùng tháng tận, sát Tết vẫn hạn nặng: 3 con giáp va vào xui xẻo, tiền tài bay sạch, làm ăn xuống dốc, lao đao vì tình - Ảnh 1

Ở thời điểm này, con giáp này nên tập trung vào làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, nhờ vậy có thể hạn chế rủi ro xảy ra.

Tình cảm tuy không gặp sóng to gió lớn nào đe dọa tới mối quan hệ, cũng không xảy ra mâu thuẫn hay khắc khẩu nghiêm trọng, nhưng mọi thứ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, tẻ nhạt.

Tuổi Dần

Dù Tết đã đến rất gần nhưng cuộc sống của người tuổi Dần phát triển theo hướng không mấy thuận lợi. Bạn rất dễ bị người khác soi mói, đồng thời, vì quá cứng đầu cứng cổ với quan điểm của bản thân nên bạn dễ lâm vào bế tắc, tự tạo thêm áp lực cho cuộc sống.

Năm cùng tháng tận, sát Tết vẫn hạn nặng: 3 con giáp va vào xui xẻo, tiền tài bay sạch, làm ăn xuống dốc, lao đao vì tình - Ảnh 2

Trong gia đình, bản mệnh vốn là người nóng tính nên đôi khi lên giọng với nửa kia, đôi khi lại "giận cá chém thớt", chẳng kiêng nể ai trong lúc tức giận. Chính điều này đang đẩy người ấy ra xa, khiến nguy cơ xuất hiện người thứ 3 là rất cao.

Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được rất nhiều người đưa rước. Tuy nhiên, để có thể là người phù hợp cùng chung sống trọn đời hay không thì bạn nên xét các yếu tố khác nữa nhé, đừng chỉ vì được chiều chuộng mà dễ dàng đồng ý.

Thời gian gấp rút như hiện tại việc đòi nợ diễn ra rất khó khăn, mức lương thưởng dù có nhưng không được dư dả như dự tính. Bạn cần chú ý đến việc chi tiêu.

Tuổi Sửu 

Dù đã là thời điểm cận Tết nhưng cuộc sống của người tuổi Sửu vẫn chưa thể vực dậy phát triển theo hướng tích cực, mọi chuyện đến đều đi ngược với mong muốn của bạn. 

Bản mệnh rất dễ bị mọi người xung quanh soi mói, đồng thời một phần do bạn quá cứng nhắc, cứng đầu cứng cổ với quan điểm của bản thân mà dễ mắc vào bế tắc, tự tạo thêm áp lực cho cuộc sống. 

Năm cùng tháng tận, sát Tết vẫn hạn nặng: 3 con giáp va vào xui xẻo, tiền tài bay sạch, làm ăn xuống dốc, lao đao vì tình - Ảnh 3

Trong cuộc sống gia đình, bạn vốn là người ít nói nhưng lại cực kì nóng tính nên đôi khi lên giọng với nửa kia, thậm chí "giận cá chém thớt" khiến mối quan hệ càng lúc càng căng thẳng. Chính bởi điều này dễ tạo điều kiện cho người thứ 3 xuất hiện. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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