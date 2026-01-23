Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 23/01/2026 23:08

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển suôn sẻ. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này còn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Lúc nào nửa kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn. Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, bạn cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên.  

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có vận trình khá tốt, trong cuộc sống và công việc sẽ cảm thấy mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ, hầu như không có gì phải lo lắng. Tình cảm tốt đẹp, bạn hòa nhã, ân cần với đối phương, tích cực lắng nghe đối phương giãi bày tâm tư, giải quyết vấn đề.

Về sự nghiệp, có chút khởi sắc, khả năng cao gặp được quý nhân trong công việc, được đối phương đánh giá cao, có thể được giới thiệu làm ăn, cung cấp nguồn lực. Về tài lộc, không gặp trở ngại gì trong việc đầu tư và quản lý tài chính, thu nhập có thể đạt được như mong đợi.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sự nghiệp, người tuổi Tuất sẽ làm được từng bước trong công việc, có tài điều phối, xử lý tốt các trường hợp khẩn cấp, sếp và khách hàng vẫn tin tưởng bạn. Về phương diện tài lộc thì tốt, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, nên chọn những dự án dễ vận hành.

Thêm nữa, chuyện tình yêu của con giáp này cũng sẽ thăng hoa rực rỡ nhờ sự giúp sức nhiệt tình từ những người xung quanh. Với những người độc thân, hãy chuẩn bị đón chào những thay đổi đang đến trong đời sống tình cảm của mình.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể sau ngày 24/1/2026

3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể sau ngày 24/1/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 6h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi

Đúng 6h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sai ngày 24/1/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sai ngày 24/1/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 2 ngày cuối tuần (24/1 và 25/1/2026), 3 con giáp vượng mệnh sinh tài, ăn nên làm ra, giàu lên cực nhanh, hỷ sinh thăng hoa, tình tiền viên mãn

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/1 và 25/1/2026), 3 con giáp vượng mệnh sinh tài, ăn nên làm ra, giàu lên cực nhanh, hỷ sinh thăng hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Sau ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/1), 3 con giáp CÁT LỘC hanh thông, may mắn ngập lối, càng chăm chỉ tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/1), 3 con giáp CÁT LỘC hanh thông, may mắn ngập lối, càng chăm chỉ tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể sau ngày 24/1/2026

3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể sau ngày 24/1/2026

Đúng 6h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi

Đúng 6h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sai ngày 24/1/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sai ngày 24/1/2026

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/1 và 25/1/2026), 3 con giáp vượng mệnh sinh tài, ăn nên làm ra, giàu lên cực nhanh, hỷ sinh thăng hoa, tình tiền viên mãn

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/1 và 25/1/2026), 3 con giáp vượng mệnh sinh tài, ăn nên làm ra, giàu lên cực nhanh, hỷ sinh thăng hoa, tình tiền viên mãn