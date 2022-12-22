Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn tử vi 23/12/22. Bước sang ngày này, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm cuối năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Đặc biệt, trong thời gian này đường tình duyên của tuổi Ngọ càng thêm rực rỡ bạn sẽ có những ngày tháng viên mãn sánh bước bên một nửa của mình.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Tử vi 23/12/22, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Tử vi 23/12/22, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Ảnh minh họa: Internet

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhận được nhiều tin vui sự nghiệp tử vi 23/12/22. Bản mệnh vượt qua được khó khăn, khẳng định được điểm mạnh của bản thân với lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ cân nhắc Tỵ lên một vị trí cao hơn, không để tài năng của Tỵ uổng phí. Điều này chứng tỏ Tỵ sẽ được chạm tay vào mức lương đáng mơ ước. Bản mệnh sẽ không chỉ dư dả trong 1 khoảng thời gian ngắn mà còn cải thiện được mức sống của mình từ nay về sau.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng rất phát triển. Có lẽ đây là lúc Tỵ đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, sẵn sàng đối đầu với đối thủ cạnh tranh. Tỵ có thể gây ấn tượng với khách hàng, thu về nguồn lợi nhuận khả quan.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm