Trúng số độc đắc trong vòng 10 ngày tới, 3 con giáp nắm giữ cơ may trong sự nghiệp, công danh xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, cuộc sống dư dả, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 05:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào 10 ngày tới nhé!

Trúng số độc đắc trong vòng 10 ngày tới, 3 con giáp nắm giữ cơ may trong sự nghiệp, công danh xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, cuộc sống dư dả, vận may mỉm cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thực chất rất thực dụng và nhạy cảm, đặc biệt là trong công việc. Trước khi làm việc gì, con giáp này dành nhiều thời gian để nghiên cứu, lập kế hoạch. Họ thích chậm nhưng chắc chứ không làm mọi việc một cách vội vã và cảm tính.

10 ngày tới đây, người tuổi Mùi nhận nhiều điềm lành, nhiều cơ may trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này đạt được thành tựu, được cấp trên ghi nhận.

Trong thời gian tới, người tuổi này có nhiều trải nghiệm mới cũng như nhiều cơ hội đổi đời phía trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi trong thời gian này cũng có tình yêu đơm hoa kết trái. Người tuổi này hãy dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho nửa kia để chuyện tình cảm mãi mặn nồng, hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, gười tuổi Hợi mang tính cách vị tha, bao dung, đôi khi hơi yếu mềm. Họ rất độ lượng, gặp người khó khăn, con giáp này đều cố gắng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn. Đó cũng là nguyên nhân khiến họ dễ gặp được quý nhân, hưởng nhiều phúc báo. 10 ngày nữa thôi, những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.

Những khoản đầu tư của họ trước đây đã sinh lời nhanh chóng. Con giáp này cũng nhận được thêm những công việc mới hoặc chí ít là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian tới, người tuổi Hợi có cơ hội tách ra làm kinh doanh riêng. Chớp lấy cơ hội tốt và nỗ lực hết mình, con giáp này làm đâu thắng đó, thu về tiền bạc dồi dào.

Ngoài ra, họ có thể sẽ nhận được một số dự án công việc trong 4 tháng tới. Tuy công việc bận rộn từ sáng đến tối nhưng họ cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, đề phòng một số bệnh cũ tái phái, các bệnh đường hô hấp hoặc đau mỏi lưng, vai, gáy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn dễ gần và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Con giáp này cũng rất quyết đoán. Họ có thể giải quyết tình huống trong thời gian ngắn một cách thấu đáo nhất. Con giáp này cũng rất vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, họ được người khác giúp đỡ.

10 ngày tới, người cầm tinh con rồng có tài vận vượng phát. Nắm bắt được vận may lớn này, họ có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp thời gặp thế. Họ tìm được nguồn hàng tốt, tiếp cận được nhiều khách hàng nên hàng hóa về đến đâu hết đến đấy.

Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, sản phẩm bán được giá. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và kỹ càng nên được đánh giá cao, có nguồn thu dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 18 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 56 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 3 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 31 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc