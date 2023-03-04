Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (4/3/2023), 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', thong thả ngồi nhà hưởng tiền tài, vơ hết của cải của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 04:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh tiền còng lưng', thong thả ngồi nhà hưởng tiền tài, vơ hết của cải của thiên hạ về nhà sau 16h30 ngày 4/3/2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất có năng lực và đạt hiệu quả cao trong sự nghiệp sau 16h30 ngày 4/3/2023. Chính bởi những thành tích đạt được giúp cho người tuổi này có được sự yêu quý của mọi người và mở ra cơ hội thăng tiến cao hơn. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu và sở thích cá nhân khi nhận được thông báo tăng lương từ cấp trên. Đó chính là phần thưởng dành cho bạn với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ có dấu hiệu tích cực. Người tuổi này thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Sau thời gian ra tín hiệu, người ấy cũng chủ động liên hệ với bạn, tạo cơ hội mới cho mối quan hệ.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (4/3/2023), 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', thong thả ngồi nhà hưởng tiền tài, vơ hết của cải của thiên hạ về nhà - Ảnh 1
Người tuổi Dần rất có năng lực và đạt hiệu quả cao trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc kinh doanh của người tuổi Ngọ sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng và có nhiều cơ hội mở rộng trong thời điểm tới. Thời gian này khá thích hợp để bạn đạt được những bước tiến vượt bậc. Bạn nhận được nhiều khoản lợi nhuận từ công việc kinh doanh của mình. Bản mệnh đang cân nhắc mở rộng kinh doanh để có nhiều nguồn thu mới.

Vận trình tình cảm hài hòa. Bạn và đối phương cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau khiến cho tình cảm càng nồng thắm. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (4/3/2023), 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', thong thả ngồi nhà hưởng tiền tài, vơ hết của cải của thiên hạ về nhà - Ảnh 2
Công việc kinh doanh của người tuổi Ngọ sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng và có nhiều cơ hội mở rộng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ “xuôi chèo mát mái” sau 16h30 ngày 4/3/2023. Người tuổi này nhận được sự hậu thuẫn vững vàng từ gia đình, đồng thời còn được cấp trên tin tưởng nên con đường thăng tiến khá bằng phẳng. Song, để có được sự đột phá trong công việc thì bản mệnh cần có cái nhìn sâu hơn trước mọi vấn đề. Nguồn thu nhập vẫn duy trì đều đặn từ công việc chính cộng với những khoản thu từ công việc kinh doanh giúp cho con giáp này có cuộc sống thoải mái, dư dả hơn trước.

Vận trình tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Chuyện tình yêu của bạn và người ấy không vì những lời đồn đoán bên ngoài mà trở nên bất hòa. May mắn là các cặp đôi luôn có sự tin tưởng nhất định dành cho nhau. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (4/3/2023), 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', thong thả ngồi nhà hưởng tiền tài, vơ hết của cải của thiên hạ về nhà - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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