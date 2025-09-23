Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 04:15

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường.

Tuổi Thìn

Qúy nhân giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bạn chùn bước. Bạn biết đây là thời điểm để mình ghi điểm trong mắt mọi người. Bạn hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, chớ bỏ dở giữa chừng.

Con giáp may mắn này còn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận may của người tuổi Thân sẽ gia tăng đáng kể trong thời điểm tới. Bạn cảm thấy tràn trề năng lượng, tinh thần lạc quan thấm đẫm mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bản mệnh sẽ cảm thấy hào hứng với công việc và sẵn sàng bắt tay làm mọi thứ. Bạn cũng có cơ hội dẫn đầu trong các cuộc đua. 

Về chuyện tình cảm, con giáp này nên chủ động thiết lập mức độ thân thiết trong mối quan hệ đang đâm chồi nảy lộc. Nếu bạn đã tìm được ai đó đủ tin tưởng để đồng hành, hãy giữ khoảng cách nhất định và cho nhau một khoảng trời riêng.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ là con giáp có thể thăng quan phát tài. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Tuất có thể chuyển mình trong tài vận.

Bên cạnh đó, con giáp này thu hút nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn. Đặc biệt, chuyện tình duyên của tuổi Tuất trong thời gian tới cũng diễn ra tốt đẹp. Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động. Người có cặp có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, bền chặt.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chê giá mì gói mắc, nam thanh niên xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Chê giá mì gói mắc, nam thanh niên xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Đời sống 56 phút trước
Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Danh tính kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội

Danh tính kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ biển Đông khi giật cấp bao nhiêu?

Siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ biển Đông khi giật cấp bao nhiêu?

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Người đàn ông bắn 2 mẹ con rồi tự sát ở Tây Ninh, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông bắn 2 mẹ con rồi tự sát ở Tây Ninh, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Rau diếp cá: "Thần dược" dân dã và những công dụng bất ngờ

Rau diếp cá: "Thần dược" dân dã và những công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
4 loại bánh trung thu tuyệt đối không được ăn

4 loại bánh trung thu tuyệt đối không được ăn

Sức khỏe 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có vang danh, gánh vàng trĩu vai, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có vang danh, gánh vàng trĩu vai, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

Đúng 6 ngày tới (28/9), 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng

Đúng 6 ngày tới (28/9), 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng

Sau hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to