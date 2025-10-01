Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/10/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 01/10/2025 04:15

3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này thường là người mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh. Do đó, bạn có sự nghiệp thăng tiến, giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. 

Đồng thời, bạn được Thần Tài trợ lực nên sự nghiệp ngày càng hanh thông, thu hoạch dồi dào, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/10/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sắp tới, con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. bạn cũng được Thần Tài ban phát tiền bạc, ngân khố được chất đầy.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn "cô đơn lẻ bóng", dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/10/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong bất cứ lúc nào, người tuổi Hợi đều phát huy hiệu quả tiềm năng và khả năng của mình. Thông qua sự cống hiến và chăm chỉ của bản thân, bạn luôn vượt lên chính mình, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Do đó, bạn có sự nghiệp tiến triển tốt, nơi làm việc thuận lợi, việc kinh doanh phát đạt. 

Vệ vận trình tình cảm, bạn có tình duyên vượng nhờ quý nhân trợ giúp, đường tài lộc hanh thông, mọi việc tiến triển có trật tự, không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng hòa thuận, người độc thân dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/10/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 2 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 19 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Kể từ ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 20h hôm nay, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Đúng 20h hôm nay, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Thần Tài ban phát tiền bạc, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát sau ngày 1/10/2025

Thần Tài ban phát tiền bạc, 3 con giáp vận trình rực sáng, phất lên giàu sang, công danh vượng phát sau ngày 1/10/2025