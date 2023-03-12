Trúng số độc đắc, cuối tuần thăng hoa: 3 con giáp có Cát tinh trợ mệnh, duyên tiền bạc lớn, tiền tỷ bạc triệu rót túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 14:15

Vận may đã mỉm cười với 3 con giáp may mắn, cuối tuần này dễ có duyên trúng số độc đắc lớn, giàu to.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kì ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.

Trúng số độc đắc, cuối tuần thăng hoa: 3 con giáp có Cát tinh trợ mệnh, duyên tiền bạc lớn, tiền tỷ bạc triệu rót túi ầm ầm - Ảnh 1

Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Vì vậy, tuổi Ngọ luôn được mọi người yêu quý và đây cũng chính là những quý nhân sẵn lòng đỡ đần Ngọ trên đường công danh.

Khổ tận cam lai, sau những cơ cực thì bước vào cuối tuần này, con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, làm ăn vượng phát. Càng chăm chỉ cần cù Ngọ càng tha hồ đón hỷ sự ập vào nhà, của nả chất đống, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có tính cách ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi bản mệnh có thể làm mất lòng người khác. Tuy nhiên, tuổi Tý là người vừa có tài, vừa có đức nên dù làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Khi đã bỏ tâm tư, công sức, bản mệnh có thể gặt hái được thành công.

Dù ở đâu, tuổi Tý cũng được mọi người săn đón.

Trúng số độc đắc, cuối tuần thăng hoa: 3 con giáp có Cát tinh trợ mệnh, duyên tiền bạc lớn, tiền tỷ bạc triệu rót túi ầm ầm - Ảnh 2

Tử vi dự báo rằng, cuối tuần này, dù gặp chuyện gì, tuổi Tý cũng không phải lo lắng. Bản mệnh không cần hoảng sợ bởi mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp. Thời điểm này, tuổi Tý đón nhận nhiều vận may làm ăn phát tài.

Không những thế, nhân duyên của tuổi Tý khá vượng. Bản mệnh gặp được người tốt trong công việc. Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với tuổi Tý. Nhờ đó, bản mệnh có thêm cơ hội công việc, thu nhập cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh cũng có lộc, tiền thu về đầy túi.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Tuổi Dậu nhận được nhiều ưu ái, công việc và cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Trong cuối tuần này, vận may của tuổi Dậu tiếp tục được củng cố khi tuổi Dậu là một trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp. Công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. 

Trúng số độc đắc, cuối tuần thăng hoa: 3 con giáp có Cát tinh trợ mệnh, duyên tiền bạc lớn, tiền tỷ bạc triệu rót túi ầm ầm - Ảnh 3

Tuổi Dậu có ưu điểm là thông minh, nhanh nhạy với các xu hướng, nhất là những công việc liên quan đến tiền nong, hãy biết tận dụng lợi thế để gặt hái thành tựu, nó sẽ mang lại nhiều lộc lá.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ 21/2 đến 25/2 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có lộc tài may mắn, của cải thăng hoa mạnh mẽ, liên tục tăng tiến trong công việc.

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