Tuổi Dần thông minh, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe. Tính tình của bạn phóng khoáng, thoải mái, đi đâu cũng được yêu mến vậy nên các mối quan hệ xã hội rất nhiều, hầu hết là các mối quan hệ tốt, tri kỉ, sẵn sàng giúp sức cho nhau, hỗ trợ cho nhau trong sự nghiệp.

Nếu bạn thực sự cảm thấy muốn thăng quan tiến chức thì hãy thử sức ở nhiệm vụ mới nhé. Khiêm tốn quá cũng không phải là cách hay, đôi lúc phải thể hiện bản thân, thể hiện sự tài giỏi của mình thì cấp trên mới biết được tài năng của bạn. Vào 17h chiều ngày 11/3 đón nhận nhiều thành công, tiền bạc đầy túi.

Tuổi Mùi

Tử vi vào 17h chiều ngày 11/3, vận trình công việc của người tuổi Mùi đều diễn ra hanh thông. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các nguyện vọng còn dang dở từ trước tới nay. Bản mệnh còn có cơ hội được lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của bạn cũng bước sang một nấc thang mới.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà tuổi Mùi còn may mắn trên đường tinh duyên. Cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Nhìn chung, thời vận sắp tới của Mùi không có gì đáng ngại.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn là một trong số những con giáp phát tài vào 17h chiều ngày 11/3, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần.

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.