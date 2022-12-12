Bạn là con giáp sống có kế hoạch, cộng thêm việc được Thiên Ấn nâng đỡ nên khá khởi sắc trong con đường sự nghiệp. Bạn hiếm khi bị ăn hiếp vì tính cách cương nghị, cứng rắn hơn người. Người làm lãnh đạo thì được cấp dưới yêu quý vì bạn là người làm ăn công bằng, sòng phẳng, không lươn lẹo.

Tài vận hanh thông, khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới nên dễ có thưởng hoặc tăng lương. Nếu có gặp rắc rối tiền bạc thì bạn làm chủ tình hình và có cách giải quyết ổn thỏa nên không phải lo lắng quá.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Vào đầu tuần mới, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Vào đầu tuần mới, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố.

Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

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