Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp (tử vi 11/2/2023): Phật Bà ban may mắn, 100 tỷ vé số gọi tên, làm bạn với đại gia, xây nhà, sắm xe, giàu sang chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 11/02/2023 08:19

Những con giáp may mắn tử vi 11/2/2023, Phật Bà ban tỏa phúc khí, cuộc sống giàu sang gọi tên.

Tuổi Thân

Tử vi 11/2/2023, người tuổi Thân nhờ phát huy hết trí thông minh và tài năng của mình, nên thu nhập rất dư dả. Con giáp này được dự báo phát tài, trúng số độc đắc, giàu có không ngừng. Trong năm nay, họ nhạy bén nắm bắt các cơ hội kinh doanh xung quanh mình, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền tốt nhất định sẽ tranh thủ hốt ngay tiền vào túi.

Người tuổi Thân cũng sẽ chủ động hợp tác với người thân và bạn bè xung quanh trong một số công việc kinh doanh phụ trong năm nay, thu về khoản tiền đáng kể trong tài khoản. Tuy nhiên, người tuổi Thân nên lưu ý sau khi có tiền thì nên khiêm tốn và kiềm chế, tuyệt đối không được phô trương sự giàu có một cách khoa trương.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp (tử vi 11/2/2023): Phật Bà ban may mắn, 100 tỷ vé số gọi tên, làm bạn với đại gia, xây nhà, sắm xe, giàu sang chạm nóc - Ảnh 1
Tử vi 11/2/2023, người tuổi Thân nhờ phát huy hết trí thông minh và tài năng của mình, nên thu nhập rất dư dả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 11/2/2023, những người tuổi Mùi cuối cùng cũng mở ra vận may mới, mọi việc suôn sẻ, tài lộc phát triển thuận lợi.

Về sự nghiệp, vận may rất mạnh mẽ do có sự xuất hiện của Quý Nhân đáo đến tương trợ, từ đó bản mệnh có thể nhận được vị trí và mức lương lý tưởng với sự giúp đỡ của quý nhân. Bạn có thể liên tiếp gặp thời với những dự án đầu tư, trúng khủng

Về tài lộc, công việc làm ăn phát triển, mức độ khả quan tăng lên, của cải một phần cũng được đền đáp. Cơ hội may mắn rước lá số, trúng không ngờ.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp (tử vi 11/2/2023): Phật Bà ban may mắn, 100 tỷ vé số gọi tên, làm bạn với đại gia, xây nhà, sắm xe, giàu sang chạm nóc - Ảnh 2

Tử vi 11/2/2023, những người tuổi Mùi cuối cùng cũng mở ra vận may mới, mọi việc suôn sẻ, tài lộc phát triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Về các mối quan hệ, dù độc thân hay đã kết hôn, cuộc sống lãng mạn đều đầy màu sắc và hạnh phúc êm ấm.

Tuổi Tỵ

Tử vi 11/2/2023 người tuổi Tỵ phần lớn biết sống hiền lành, chân thật, đặt chữ "tâm" lên hàng đầu để biết phải làm gì cho đời, cho người.

Người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ, gặp vận may về tài lộc nhiều gấp 2-3 lần so với bình thường.

Nhờ được hướng dẫn tận tình cách làm giàu nên người tuổi Tỵ có thể ăn sung mặc sướng, đặc biệt tài lộc còn nhiều vô kể, cơ hội đổi đời nhờ những may mắn.

Hơn nữa, nay mắn nhất là người tuổi Tỵ tìm được bạn đời chân thành, chung thủy, có được tình cảm chân ái và cùng hạnh phúc trăm năm.

Nhờ vậy cha mẹ cũng vui, tinh thần tốt thì sức khỏe dồi dào, sống trường thọ.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 2/2/2023, trúng độc đắc 2 lần liên tiếp, 3 con giáp tiền vào như nước, tháng 1 đón lộc, tháng 2 hốt bạc, tháng 3 giàu có như chơi, làm gì cũng may mắn, giàu sụ

Tử vi 2/2/2023, trúng độc đắc 2 lần liên tiếp, 3 con giáp tiền vào như nước, tháng 1 đón lộc, tháng 2 hốt bạc, tháng 3 giàu có như chơi, làm gì cũng may mắn, giàu sụ

Tử vi 2/2/2023, 3 con giáp vận số may mắn, đón tài, rước lộc, cuộc sống vận may lan tỏa khắp lối, sớm thành đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 47 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 53 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng