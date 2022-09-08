Trúng số lớn trong 2 tuần tới, Thần Đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp hốt hết vận may trong thiên hạ, của cải vật chất không thiếu, sự nghiệp hanh thông, tài lộc chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 07:13

Xem tử vi 12 con giáp có nói đúng 2 tuần tới đây có đến 3 con giáp may mắn được Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng về độ giàu sang, trúng số dễ như chơi, sự nghiệp thành công vang dội, cuối khả năng mua nhà mua xe rất cao.

Tuổi Thìn

Trong những tháng cuối cùng của năm 2022 tới đây, người tuổi Thìn là một trong những con giáp sẽ xuất sắc có được đường hậu vận giàu sang phú quý. Chỉ cần nỗ lực trong mọi việc, Thìn nhất định sẽ có được công danh sự nghiệp đầy mỹ mãn. 

Tử vi cho biết trong 2 tuần tới mọi việc diễn ra khá thuận lợi với con giáp này, người tuổi Thìn không gặp trở ngại gì. Sau bao nỗ lực phấn đấu, đây sẽ là thời điểm con giáp này thu về những "quả ngọt". Đặc biệt, trong 2 tuần này sẽ là quãng thời gian rất tốt cho con giáp này bàn về chuyện đầu tư, kinh doanh. 

Với sự giúp đỡ của quý nhân,những dự án đầu tư của bản mệnh hứa hẹn sẽ nhanh chóng thành công mỹ mãn, tiền kiếm về ngập két. Cuộc sống cũng trở nên thoải mái khi không còn phải quá đau đầu về tình hình tài chính. 

con giap 1
Tử vi cho biết trong 2 tuần tới mọi việc diễn ra khá thuận lợi với con giáp này, người tuổi Thìn không gặp trở ngại gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp trong 2 tuần tới đây cho biết chính là thời gian công danh rực rỡ với người tuổi Sửu. Vận trình tài lộc khởi sắc, Sửu có cơ hội tăng tiến trong thời gian ngắn. Hãy tận dụng mọi cơ hội để thể hiện năng lực của chính mình.

Dẫu vậy trong thời gian này Sửu không tránh khỏi chút trở ngại song sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ cho họ đường hướng, cách thức vượt qua. Con giáp này vốn tinh ý trong việc nắm bắt ý kiến người khác và thường được người tốt chỉ dẫn nên làm theo dễ dàng có được thành công ngoài mong đợi. 

Ngoài ra con giáp này, hãy dành thời gian để tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ, giao lưu với nhiều người hơn để tạo thêm được nhiều mối quan hệ và biết đâu không chừng, những mối quan hệ đó sẽ có thể giúp ích được nhiều cho bạn trong tương lai. 

Trúng số lớn trong 2 tuần tới, Thần Đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp hốt hết vận may trong thiên hạ, của cải vật chất không thiếu, sự nghiệp hanh thông, tài lộc chạm đỉnh - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp trong 2 tuần tới đây cho biết chính là thời gian công danh rực rỡ với người tuổi Sửu. Vận trình tài lộc khởi sắc, Sửu có cơ hội tăng tiến trong thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất thông mình, lanh lợi, biết nắm bắt thời thế. Công việc của con giáp này trong thời gian tới tương đối thuận lời. Người làm ăn trong ngành dịch vụ có cơ hội hợp tác tốt. Người làm công việc đâu tư cũng có khả năng khẳng định mịnh, cộng thêm được thần tài phù hộ nên khả năng cao mang về nguồn tiền kếch xù là không nhỏ. 

Đúng 2 tuần tới đây con đường hậu vận của Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này đón vận tài lộc ầm ầm. Những vất vả khó khăn đến với tuổi Tuất trong những tháng đầu năm 2022 sẽ được đền bù xứng đáng trong quãng thời gian này. Thậm chí còn là gấp 3, gấp 4 lần, tiền tiêu không phải nghĩ trong giai đoạn tới. 

con giap 3
Những vất vả khó khăn đến với tuổi Tuất trong những tháng đầu năm 2022 sẽ được đền bù xứng đáng trong quãng thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Đồng hồ điểm đúng 18h chiều nay (8/9/2022), 3 con giáp khả năng trúng số cao, ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp thành công, vận trình hanh thông, suôn sẻ

Đồng hồ điểm đúng 18h chiều nay (8/9/2022), 3 con giáp khả năng trúng số cao, ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp thành công, vận trình hanh thông, suôn sẻ

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h chiều nay có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tiền nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới suôn sẻ, hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 2 tuần tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc tử vi tháng 9 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng