Đúng 4h sáng mai (8/9/2022), 'Thần Tài soi chiếu vận mệnh', 3 con giáp được các vị Thần Linh ban phước may mắn đủ điều, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc hanh thông, cuộc sống an nhiên, hạnh phúc ấm no