Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến tết Trung Thu có tới đến 3 con giáp may mắn được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, kiếm được tiền tỷ dễ như trở bàn tay, sự nghiệp có bước nhảy vọt, vận trình sắp tới diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Tý Sau chuỗi ngày làm việc chăm chỉ nhưng hiệu quả lẫn sự thăng tiến chưa được như mong đợi thì trong những ngày tới đây hứa hện chính là thời gian khởi sắc của người tuổi Tý. Mọi trục trặc sẽ được hoá giải, bất chiến tự nhiên thành. Tý trong thời gian này nhờ có quý nhân phù trợ đắc lực cho công việc nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Ảnh minh họa: Internet Công việc kinh doanh được quý nhân chỉ đường nên con giáp này biết đâu là chỗ nên đầu tư. Vì vậy, nhanh chóng thu về khoản tiền lớn. Tiền của dồi dào cũng giúp cho cuộc sống gia đình người tuổi Tý thêm phần ổn định không lo lắng về tình hình tài chính như trước.

Tuổi Ngọ Tử vi dự đoán từ giờ đến tết trung thu cho biết con đường hậu vận của người tuổi Ngọ sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục khiến chính bản thân bạn cùng phải ngạc nhiên. Cụ thể, thời gian này Ngọ liên tục gặp may, dành nhiều thắng lợi trong công việc. Ảnh minh họa: Internet Đồng thời, con giáp này tỏ ra mạnh dạn trong việc đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới nên đã gây ấn tượng với cấp trên. Kể từ đây, bản mệnh lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc phủ phê. Con giáp này còn có thể thử sức ở những lĩnh vực khác để gia tăng thu nhập như đầu tư bất động sản chứng khoản chẳng hạn. Tuy nhiên, trước mỗi quyết định đầu tư con giáp này nên đọc kỹ lưỡng rồi hãy đưa ra quyết định để tránh thất thoát tiền bạc.

Tuổi Thân Theo tử vi 12 con giáp người tuổi Thân phát huy rất tốt khả năng sáng tạo của mình trong giai đoạn này, qua đó mà ghi dấu ấn tại nơi làm việc khi được ban lãnh đạo để mắc đến. Từ đó giúp cho Thân có thêm nhiều cơ hội để thể hiện mình và nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Ảnh minh họa: Internet Về phương diện tài lộc của con giáp này vô cùng khởi sắc, bản mệnh có thể thoải mái hơn trong vấn đề chi tiêu mà không cần lo lắng. Bởi số tiền kiếm được từ các dự án kinh doanh trước đó là vô cùng lớn. Từ giờ đến tết trung thu đường tình duyên của tuổi Thân cũng vô cùng xán lạn. Người độc thân đừng vội nản lòng mà hãy xem như đây là lúc cố gắng hoàn thiện bản thân. Cảm giác cô đơn không quan trọng bằng việc sợ cô đơn mà chọn yêu lầm người. (*) Thông chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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