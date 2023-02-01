Trúng số liên tiếp 5 lần từ ngày 2/2 - 28/2, top con giáp có vận may vô tận, phú quý không ngừng tăng, công danh sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 01/02/2023 07:27

Từ ngày 2/2 đến 28/2, những con giáp nào sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc?

Tuổi Sửu

Đối với những người tuổi Sửu, việc làm ăn phát tài trong năm 2023 là điều hợp lý. Bởi sau con giáp tuổi Sửu luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian này, chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có.

Trúng số liên tiếp 5 lần từ ngày 2/2 - 28/2, top con giáp có vận may vô tận, phú quý không ngừng tăng, công danh sự nghiệp vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 2/2 đến 28/2, người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Con giáp tuổi Sửu có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Có thể nói, vận may của người tuổi Sửu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu khởi nghiệp sẽ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Con giáp này sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ vì vậy, họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc cũng không giảm sút mà còn được cải thiện.

Trúng số liên tiếp 5 lần từ ngày 2/2 - 28/2, top con giáp có vận may vô tận, phú quý không ngừng tăng, công danh sự nghiệp vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải từ ngày 2/2 đến 28/2. Họ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Vận khí đến rồi, tuổi Dậu hãy tận hưởng cuộc sống viên mãn, sung túc cả năm nhé!

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc rất tốt từ ngày 2/2 đến 28/2. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình.

Trúng số liên tiếp 5 lần từ ngày 2/2 - 28/2, top con giáp có vận may vô tận, phú quý không ngừng tăng, công danh sự nghiệp vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Không chỉ vậy, những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong năm mới này có lẽ người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mơ, phúc khí đến thật rồi, tài lộc rộng mở, danh vọng đang chào đón bạn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi top con giáp phát tài chỉ trong ngày thứ 3 và thứ 4 bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

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