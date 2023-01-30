Phải qua ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết), 3 con giáp này mới nhận được muôn vàn điều tốt, tiền tài - công danh rộng mở, thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 30/01/2023 09:01

Tử vi có nói, phải qua ngày vía Thần Tài, 3 con giáp may mắn sẽ có được những thành công vang dội trên con đường sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, phải qua ngày vía Thần Tài, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ hết sức huy hoàng với những thành tựu đáng nhớ. Nhờ được hồng phúc tề thiên, khí vận tràn về mà con giáp may mắn này làm ăn ngày càng dễ dàng, hưng thịnh. Đặc biệt là những người làm công nhân viên chức sẽ được thăng lên các vị trí cao hơn trong công ty. Những khoản thu nhập hàng tháng dần được cải thiện, giúp chủ mệnh có thể tích lũy tiền bạc mà đầu tư vào bản thân hoặc các dự tính trong tương lai.

Trong một vài trường hợp, Tuấ sẽ từ giã nơi làm việc cũ, chứa đựng quá nhiều áp lực, chèn ép, mà đến với một môi trường mới năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Nếu tận tâm cố gắng, con giáp này sẽ được phát triển hết khả năng của mình, cũng như có được những thành công xứng đáng trong tương lai.

Phải qua ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết), 3 con giáp này mới nhận được muôn vàn điều tốt, tiền tài - công danh rộng mở, thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phải qua ngày vía Thần Tài, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ghé thăm, may mắn tề tựu, khí vận đầy nhà. Sự nghiệp của con giáp này cũng theo đó mà vượng phát, đạt được những thành công đáng nhớ trong đời. Không những vậy, Thìn còn nhận về các khoản tiền lớn từ những lần đại thắng trong công việc, giúp con giáp này chi tiêu thả ga không cần nhìn giá. Đặc biệt, nếu Thìn hành thiện tích đức thì quý nhận ắt sẽ xuất hiện mà trả ơn trong thời gian này.

Vận khí của Thìn sẽ căng tràn may mắn, phúc khí hanh thông, kéo theo đó là bước đường sự nghiệp cũng sẽ có những thành tựu đáng nhớ. Khoảng thời gian này, Thìn như được Thần Tài dắt tay, vẽ đường mở lối nên con giáp may mắn này cứ làm việc gì thì việc đó suôn sẻ.

Phải qua ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết), 3 con giáp này mới nhận được muôn vàn điều tốt, tiền tài - công danh rộng mở, thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán qua ngày vía Thần Tài sẽ là thời điểm mà vận mệnh của Tỵ tỏa ánh hào quang, may mắn tề tựu. Nếu như nhận được năng lượng sống tích cực từ ơn trên mà làm việc ngày càng năng nổ hơn, bao nhiêu khó khăn cũng không thể cản đường con giáp này. Với khí thế hừng hực thế này thì Tỵ sẽ tiến bước đến gần hơn với những thành công đáng nhớ trong đời.

Tài lộc từ đó cũng không ngừng phát triển. Đây được xem là thời vượng phát nhất trong sự nghiệp quá đỗi êm điềm của con giáp này. Nếu chủ mệnh không muốn sống an phận mà biết quyết chí làm giàu thì nên tận dụng giai đoạn này để đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh. Chắc rằng chỉ trong một thời gian ngắn, thành công sẽ nối tiếp nhau mà tìm đến với Tỵ liên tục.

Phải qua ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết), 3 con giáp này mới nhận được muôn vàn điều tốt, tiền tài - công danh rộng mở, thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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