Tuần mới đến (30/1 - 5/2): Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo về, vượng tài vượng lộc

Tâm linh - Tử vi 30/01/2023 06:59

Trong tuần mới đến, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc, tình duyên và tiền bạc khiến các con giáp khác ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Tỵ bẩm sinh đã được Thần Phật phù hộ nên tài vận trong tuần mới đến vô cùng hanh thông, thu nhập tăng lên phi mã. Vận may của con giáp này cũng liên tiếp kéo đến. Trong thời gian này không chỉ nguồn tài phú ngày càng dồi dào, thậm chí lại còn kết giao được với những quý nhân có quyền có chức.

Quý nhân về tài vận không chỉ mang lại những cơ hội kiếm được những khoản tiền to lớn mà còn mang lại những cơ hội thăng chức tăng lương cho người tuổi Tỵ. Việc đầu tư, kinh doanh của người tuổi Tỵ cũng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Việc đầu tư trước đây sẽ đem lại những khoản lợi nhuận kếch xù làm dày thêm khoản tích lũy cho con giáp này.

Tuần mới đến (30/1 - 5/2): Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo về, vượng tài vượng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh ra nhưng người tuổi Tuất bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý nên vận thế của con giáp này luôn thuận lợi, may mắn. Sự nghiệp, tình cảm, tài vận luôn thu được những kết quả tốt đẹp. Trong tuần mới đến, người tuổi Tuất do được thần Tài ưu ái, tài phú tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Hoạnh tài dồi dào, tiền bạc như nước chảy về túi con giáp này. Ngoài ra, do con giáp này biết dùng trí óc và năng lực của bản thân nên tìm kiếm được rất nhiều cơ hội kinh doanh mang lại thu nhập cao trong thời gian này.

Tuần mới đến (30/1 - 5/2): Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo về, vượng tài vượng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Số trời đã định những người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn nên làm bất cứ việc gì đều thu được hồi đáp tốt đẹp và luôn có quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống nên dễ dàng thành công.

Tử vi dự đoán, trong tuần mới đến, do có cát tinh soi chiếu và quý nhân tương trợ nên cho dù là sự nghiệp hay cuộc sống thì con giáp này đều có những bước tiến đột phá. Chính vì vậy, nguồn thu nhập của người tuổi Hợi cũng thay đổi nhanh chóng, các khoản tích lũy đều tăg lên, con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa mà cuộc sống vô cùng lên hương.

Tuần mới đến (30/1 - 5/2): Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo về, vượng tài vượng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

‘Lộc trời ban’ sau đêm nay (17/1/2023), những con giáp sau sẽ gặp được quý nhân phù trợ, tiền ‘đẻ’ ra tiền, sung túc suốt năm

‘Lộc trời ban’ sau đêm nay (17/1/2023), những con giáp sau sẽ gặp được quý nhân phù trợ, tiền ‘đẻ’ ra tiền, sung túc suốt năm

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ hưởng lộc trời ban, không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn khiến tiền đẻ ra tiền sau đêm nay (17/1).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi đầu tuần Tử vi ngày 30/1/2023 tu vi 12 con giap 30/1/2023 12 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ