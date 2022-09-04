Trúng số độc đắc vào tuần mới (5-11/9), 3 con giáp tung hoành trong may mắn, lên núi đào được kho vàng, xuống biển vớt được ngàn bạc, về đến nhà nhặt được bao tiền

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 04:30

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn nhất tuần mới nhé!

Trúng số độc đắc vào tuần mới (5-11/9), 3 con giáp tung hoành trong may mắn, lên núi đào được kho vàng, xuống biển vớt được ngàn bạc, về đến nhà nhặt được bao tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tuần mới, tình hình tài chính có tiến triển khá tích cực. Bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên thu tiền về đầy túi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này cân nhắc đến chuyện mở rộng quy mô, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Với người độc thân, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Dậu

Tuần mới những người tuổi Dậu sẽ có khá nhiều cơ hội phát triển sẽ đến với người tuổi Dậu trong tuần này. Bản mệnh hãy mạnh dạn đề xuất ý kiến và quan điểm của bản thân, có thể bạn sẽ giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và tìm ra hướng phát triển nhanh chóng.

Đặc biệt, trong tuần mới thì tình hình tài chính khởi sắc nhất vào cuối tuần, có thể là do bạn nhận được khoản lãi lời do kinh doanh thuận lợi mang tới. Đây là lúc bạn nên mạnh dạn thực hiện các kế hoạch đã nung nấu từ lâu.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn tuần này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, người độc thân không thiếu người săn đón. Nếu nhận ra có người chân thành với mình, bạn nên cho đối phương cơ hội.

Tuổi Dần

Tuần này là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Dần trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Người tuổi Dần sẽ thấy tài khoản của mình càng ngày càng đầy ắp.

Đặc biệt, nếu tuổi Dần có những hoạch thực hiện các công việc trọng đại trong tuần này thì trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tuần càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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