Người tuổi Tỵ mang tư chất thông minh, tự tin và lý trí. Người tuổi này tự tin, giữ tinh thần lạc quan, gặp khó khăn cũng không buồn nản. Con giáp tuổi Tỵ có nhãn quan tinh thường, đầu óc nhạy bén, tài năng xuất chúng nhưng lại khiêm nhường. Trước khi gặp được may mắn và cơ hội, thường thì người tuổi Tỵ rất bình thường, không quá nổi trội. Họ âm thầm tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ đến.

Người tuổi này cần biết nắm bắt thêm các cơ hội làm việc bán thời gian, làm thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm việc, lại gặp được điều may nên thu nhập của người tuổi Tỵ không tồi.

Ngày cuối cùng của tháng 9, vận trình của người tuổi Tỵ tương đối suôn sẻ. Họ sẽ nhận được bất ngờ trong công việc và có thể sẽ phải đi công tác xa. Sự nghiệp của họ có tiến triển tốt. Nếu người tuổi này bền gan, vững chí thì dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, họ vẫn sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành tích như mong đợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần khá liều lĩnh, can đảm và đôi khi hơi nóng nảy. Nhưng thực chất, họ là người khôn khéo và chu đáo. Người tuổi này tính tình độc lập, tư duy tốt, biết bắt kịp xu thế thời đại. Con giáp này bình tĩnh khi đối đầu với khó khăn, thử thách, chủ động thích ứng với hoàn cảnh để nắm bắt cơ hội và đạt được những bước phát triển thuận lợi trong cuộc sống.

Ngày cuối cùng của tháng 9, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì họ sẽ tăng thu nhập nhanh chóng.

Khả năng kiếm tiền của con giáp này ngày một mạnh mẽ. Họ có thể hoàn thành các nhiệm vụ trước thời hạn, được cấp trên khen ngợi. Con giáp này dần giải quyết được những khó khăn trong công việc, có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sở hữu tâm hồn tinh tế, giỏi quan sát, nhạy bén trong nhận thức. Người tuổi này có thể nắm bắt chi tiết sự việc và phát hiện những cơ hội xung quanh mình. Người tuổi này tốt bụng, hòa đồng, được nhiều người xung quanh yêu mến.

Ngày cuối cùng của tháng 9, người tuổi Mão được Thần Tài đồng hành, sao tốt che chở nên có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì công việc của họ tiến triển tốt, doanh số tăng. Con giáp này có thể phát huy hết thế mạnh bản thân, luôn tìm ra giải pháp nhanh chóng trong công việc.

Một số khác sẽ tiến bộ nhanh chóng trong những nhiệm vụ mà mình đảm nhận. Những thành tựu nhỏ giúp người tuổi Mão trở nên đam mê hơn trong công việc. Cuộc sống của họ nhờ đó cũng khởi sắc hơn trước.

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