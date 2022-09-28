Định mệnh dẫn lối vào 2 ngày cuối tháng 9, vầng dương chiếu rọi, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, bước sang chương đời mới, may mắn ngập tràn, tiền tài vững chắc trong tay

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 15:29

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây được dẫn lối đến chương đời giàu có, tiền tài phủ phê vào 2 ngày cuối tháng 9 nhé!

 

Định mệnh dẫn lối vào 2 ngày cuối tháng 9, vầng dương chiếu rọi, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, bước sang chương đời mới, may mắn ngập tràn, tiền tài vững chắc trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn vào 2 ngày cuối tháng 9. Từ thời gian này trở đi, bản mệnh sẽ gặp vận may về tiền bạc. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu nhập mới. Nó có thể là tiền thưởng hoặc cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái. Mặc dù sẽ hơi vất vả một chút nhưng bù lại tuổi Dần sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tuổi Dần cần chú ý rằng mọi việc nên được làm một cách từ tốn, không vội vàng. Muốn có nhiều tiền bạc thì phải thật chăm chỉ, nỗ lực. Những bước tiến chậm mà chắc trên con đường sự nghiệp sẽ giúp tuổi Dần nâng tầm tài vận lên trong thời gian tới.

Tuổi Dậu

2 ngày cuối tháng 9, người tuổi Dậu có vận trình ổn định, tài chính trên đà thăng tiến. Đặc biệt, con giáp này càng đi xa càng gặt hái nhiều tài lộc. Bản mệnh dù đang tự kinh doanh buôn bán hay là người làm công ăn lương cũng đều nắm chắc tiền bạc trong tay.

Người làm kinh doanh cần chú ý tới sức khỏe. Công việc có thể bận rộn, lợi nhuận tăng lên, công sức bỏ ra không ít nhưng nếu không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khiến có thể đổ bệnh, làm lỡ mất cơ hội làm ăn tốt. Người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn so với thời gian tới. Con giáp này có thể được nhận một khoản tiền thưởng hoặc có thêm thu nhập từ nghề tay trái.

Tuổi Ngọ

Công việc cũng như tài lộc của tuổi Ngọ trong thời gian tới đều ở mức tốt. Vận may đến cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp tuổi Ngọ có thêm thu nhập, cuộc sống ngày một sung túc. 2 ngày cuối tháng 9, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều tài lộc và may mắn hơn.

Vận trình của người tuổi Ngọ làm kinh tế tiếp tục tiến triển. Bản mệnh có thể gặp nhiều cơ hội phát tài, lợi nhuận trong việc làm ăn ngày một gia tăng. Đây chính là giai đoạn mà tuổi Ngọ không cần phải lo về chuyện túng thiếu. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chú ý cân đối thu - chi, không nên lãng phí.

Người đang muốn lập nghiệp riêng cũng gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân đưa đường chỉ lối giúp con giáp này biết cần phải làm gì cho đúng nên bước đầu có thể thu được lợi nhuận tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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