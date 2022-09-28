Trúng số độc đắc vào tháng 10 dương lịch, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp giàu có, tiền tài đi liền với thành công, may mắn đi liền phúc khí, tình duyên đi liền với hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào có tình tiền viên mãn vào tháng 10 dương lịch nhé!

Trúng số độc đắc vào tháng 10 dương lịch, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp giàu có, tiền tài đi liền với thành công, may mắn đi liền phúc khí, tình duyên đi liền với hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Bước qua tháng 10, Dần sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa. Thời gian này, con giáp tuổi Dần cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chính là 1 trong những con giáp may mắn tháng 10/2022 dương lịch. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này.

Bản mệnh dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân. Trong thời gian tới, công việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Tháng này, bạn rất thích hợp làm những công việc như kí kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác

Với người tuổi Tuất làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên, để tương lai được tăng lương, thăng chức.

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Người tuổi Mùi thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng họ biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Bước sang tháng 10 dương lịch sắp tới, người tuổi Mùi sẽ được kết bạn với những quý nhân có thể đem lại cho Mùi may mắn kéo dài. Trong thời gian này, mọi chuyện ngày càng thuận lợi, tuổi Mùi ghi nhận những thành tựu bùng nổ. Không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà tuổi Mùi còn có thể nâng tầm vị thế của mình. Đây là điều mà không phải con giáp nào cũng may mắn có được.

Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn may mắn và có thể có hỷ sự đối với Mùi. Sự nghiệp và chuyện tình cảm đều viên mãn, tuổi Mùi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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