Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

12 tiếng nữa, con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy ắp. Người tuổi này làm kinh doanh thì tài lộc rất tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được đối tác tin cậy. Các thương vụ của họ đều thu về thành quả như mong đợi. Người tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, lại biết cách đầu tư tiền bạc nên ngày một giàu có. Sau một thời gian tích lũy, họ có thể mua được tài sản có giá trị.

Người tuổi Tý là con giáp thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ đối xử tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì vậy, người tuổi này có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào hơn người.

12 tiếng nữa, con giáp tuổi Tý có tài vận hanh thông hơn người. Con giáp này làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó có thể làm một vị trí làm việc mới hoặc một dự án mới. Người tuổi này cần mạnh dạn chớp lấy cơ hội chứ không nên bỏ lỡ.

Ngoài ra, những người đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để họ nộp hồ sơ. Các bộ phận tuyển dụng ở các công ty đang để mắt đến con giáp này. Những người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn nên doanh số tốt hơn trước. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm rồi sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hiền lành, cương nghị và hào hiệp. Họ là người tự lập sớm, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi này luôn tin rằng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, thay đổi hoàn cảnh. Chính vì vậy mà dù con giáp tuổi Tuất xuất thân bình dân, gia cảnh không mấy khá giả nhưng đến hậu vận, họ vẫn có sự nghiệp thành công và cuộc sống đủ đầy, sung túc.

12 tiếng nữa là khoảng thời gian người tuổi Tuất phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Người tuổi này gặp được bạn làm ăn, đối tác tin cậy nên công việc đều có tiến triển. Họ gặp được quý nhân, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.

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