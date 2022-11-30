Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/11/2022, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 04:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy vào ngày 30/11/2022.

Tuổi Sửu

Đúng ngày 30/11, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Con giáp này không cần lo lắng về tiền bạc khi có nhiều nguồn thu tự động về túi. Bản mệnh có được nhiều lời mời cộng tác với khả năng thu về lợi nhuận cao. Ngoài ra, những dự án mà bạn đã đầu tư cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này bền chặt Cục diện Ngũ hành tương sinh Hỏa - Thổ giúp những cặp đôi có sự gắn kết với nhau. Hai bạn luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Đôi bên đều cảm thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối về người yêu của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/11/2022, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy - Ảnh 1
Đúng ngày 30/11, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào ngày 30/11, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận được nhiều nguồn thu mới giúp bạn chi trả cho những khoản cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác đầu tư với giá trị hợp đồng đáng mơ ước. Tuy nhiên, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn sàng tin thần và có kế hoạch cụ thể để ứng phó cho những tình huống có thể xảy đến.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hòa. Bạn và đối phương dù không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nhưng luôn biết quan tâm và tạo cho nhau sự tin tưởng. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách và biết rằng mình đã chọn đúng người.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/11/2022, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy - Ảnh 2
Vào ngày 30/11, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận được nhiều nguồn thu mới giúp bạn chi trả cho những khoản cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên khá dễ dàng trong ngày hôm nay. Cục diện Tam Hợp Thái Tuế giúp con giáp này có thể hoàn thành các công việc với hiệu quả tối ưu. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình và vượt xa các đồng nghiệp cùng vị trí.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Dường như là người độc thân có khả năng cao sẽ “cảm nắng” một ai đó. Trong khi đó, người có đôi nhận ra chia tay mới là hướng đi tốt nhất dành cho cả hai. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/11/2022, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên khá dễ dàng trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Tư 30/11/2022, thầy tử vi dự đoán đúng 99%, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, đón Tết linh đình vào cuối năm

Tử vi ngày mai, thứ Tư 30/11/2022, thầy tử vi dự đoán đúng 99%, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, đón Tết linh đình vào cuối năm

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền đổ ngập két, đón Tết linh đình vào cuối năm

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông