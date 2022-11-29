Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 29/11/2022: Trúng số độc đắc giàu sụ, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 07:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc giàu sụ, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng vào ngày 29/11/2022.

Tuổi Tý

Đúng ngày 29/11, người tuổi Tý sẽ nhận được sự giúp sức cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên. Đây là cơ hội quý giá để con giáp may mắn này có thể chứng minh năng lực của mình cho nên hãy cố gắng tận dụng thật tốt, điều này sẽ rất có lợi cho chặng đường thăng tiến của bạn.

Ngũ hành tương sinh giúp con giáp may mắn này đón những cơ duyên nhất định trong tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người phù hợp với mình thông qua sự mai mối, giới thiệu của người quen. Bạn nên thoải mái đón nhận thay vì tỏ thái độ khó chịu như trước đó.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 29/11/2022: Trúng số độc đắc giàu sụ, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng - Ảnh 1
Đúng ngày 29/11, người tuổi Tý sẽ nhận được sự giúp sức cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có một khoảng thời gian khá vượng tài nhờ có sự xuất hiện của Thần Tài, nhất là người làm kinh doanh thì càng thêm thuận lợi. Không chỉ vậy, người tuổi Dần còn gặp được quý nhân phù trợ, việc khó khăn có thể vượt qua dễ dàng, thậm chí là thuận lợi. Đường công danh sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh, có thể được tăng lượng, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty.

Chuyện đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia. Người độc thân sẽ sớm tìm được "nửa kia" ưng ý của mình.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 29/11/2022: Trúng số độc đắc giàu sụ, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng - Ảnh 2
Người tuổi Dần sẽ có một khoảng thời gian khá vượng tài nhờ có sự xuất hiện của Thần Tài, nhất là người làm kinh doanh thì càng thêm thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ gặp đúng thời vận "bùng nổ", năng lực kiếm tiền vượt bậc. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Ngoài ra, tận dụng thời gian này, bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng tiếp tục chiến đấu.

Ngoài ra, con giáp này sẽ được nâng đỡ rất nhiều trong vận trình tình cảm. Tình cảm thăng hoa ngoài sức tưởng tượng. Con giáp này không thể ngờ được tình yêu lại đến bất ngờ với sức mạnh như vũ bão, không khỏi ngạc nhiên vì mình có thể rơi vào lưới tình nhanh đến vậy.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 29/11/2022: Trúng số độc đắc giàu sụ, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng - Ảnh 3
Đường sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ gặp đúng thời vận "bùng nổ", năng lực kiếm tiền vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 29/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc về đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, Mão - Thân tiền hao của mất, vận trình ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc về đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, Mão - Thân tiền hao của mất, vận trình ảm đạm

Tử vi ngày mới, thứ Ba 29/11/2022 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ tiền bạc về đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, Mão - Thân tiền hao của mất, vận trình ảm đạm.

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