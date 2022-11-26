Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/11, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 04:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' vào đúng ngày 26/11.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được quý nhân chiếu cố, được tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập. Trong công việc, con giáp này khá nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cấp trên đánh giá cao năng lực của bạn nên bản mệnh rất được trọng dụng. Đây là cơ hội để tuổi Sửu tiến thân xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ được dịp thăng hoa. Đây là cơ hội tốt để bạn và nửa kia bù đắp những thiếu hụt về mặt cảm xúc cho nhau. Đó có thể là một buổi hẹn hò bất ngờ hoặc chỉ đơn giản là một bữa ăn tối lãng mạn để giúp hai người có thêm sự gắn bó khăng khít.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/11, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ được quý nhân chiếu cố, được tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ hanh thông trong sự nghiệp và tình duyên, mọi việc suôn sẻ bất ngờ, bất kể làm việc gì, bạn cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có cơ hội gặp được quý nhân, đó sẽ là người dẫn đường chỉ lối, giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho mình. Hãy cố gắng, rồi bạn sẽ có cách vượt qua tình cảnh bế tắc hiện tại. Với người làm ăn, quý nhân có thể giới thiệu cho bạn đối tác mới triển vọng hoặc một con đường mới để vượt qua khó khăn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/11, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ hanh thông trong sự nghiệp và tình duyên, mọi việc suôn sẻ bất ngờ, bất kể làm việc gì, bạn cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội tăng lương, thăng chức trong ngày 26/11. Trong cuộc sống kinh doanh, bạn gặp được nhiều đối tác tốt, mở ra cơ hội hợp tác lớn và thu về nhiều lợi nhuận. Do đó, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin tức tốt lành, may mắn và công danh trong giai đoạn tiếp theo.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ có chút khởi sắc. Nếu là người độc thân, con giáp có thể gặp được người trong mộng. Còn nếu là thành gia lập thất, bạn sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/11, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội tăng lương, thăng chức trong ngày 26/11 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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