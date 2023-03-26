Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (27/3-28/3/2023), Thần Tài song hành, 3 con giáp 'đào trúng hủ vàng', may mắn đến dồn dập, tiền ùn ùn kéo đầy túi

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 12:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đào trúng hủ vàng', may mắn đến dồn dập, tiền ùn ùn kéo đầy túi trong 2 ngày đầu tuần tới.

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ. Ngoài ra, sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó.

Bên cạnh đó, con giáp này và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho người kia sự tôn trọng và chú tâm lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các buổi gặp gỡ, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (27/3-28/3/2023), Thần Tài song hành, 3 con giáp 'đào trúng hủ vàng', may mắn đến dồn dập, tiền ùn ùn kéo đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày này tươi sáng hơn nhiều trong 2 ngày tới. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên lợi nhuận thu về ngày càng cao. Nhân lúc này, bạn cũng nên có kế hoạch tiết kiệm tiền bạc để dùng cho những lúc bất trắc.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên của bạn có phần khởi sắc hơn, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình. Còn các cặp đôi sẽ có thời gian bên nhau chia sẻ nhiều hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (27/3-28/3/2023), Thần Tài song hành, 3 con giáp 'đào trúng hủ vàng', may mắn đến dồn dập, tiền ùn ùn kéo đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt nhờ hưởng cát khí từ Thần Tài trong thời gian tới. Đồng thời, bản mệnh được cát thần này chỉ đường dẫn lối, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì thu nhập cũng tăng cao. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bạn trong thời gian qua.

Đặc biệt, con giáp này nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán đón lộc lá không ngớt, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình và tìm thấy phương hướng kinh doanh mới, đánh trúng thị trường, nhờ vậy mà lợi nhuận không ngừng tăng tới con số khủng.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (27/3-28/3/2023), Thần Tài song hành, 3 con giáp 'đào trúng hủ vàng', may mắn đến dồn dập, tiền ùn ùn kéo đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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