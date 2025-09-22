Vận trình của tuổi Mùi không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Mùi có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mùi có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Tý thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát. Bắt đầu từ sau ngày này là giai đoạn vượng phát của tuổi Tý, họ bước vào giai đoạn thăng hoa tài lộc, của cải nhờ có cục diện tương sinh với vận khí cuối thu.

Người tuổi Tý vốn giỏi nắm bắt cơ hội lại thêm khả năng nhìn người, tầm nhìn xa trông rộng nên rất dễ thành công. Thời gian tới, quý nhân xuất hiện đúng lúc mang cho họ những cơ may làm ăn lớn, giúp họ mở rộng các mối quan hệ làm ăn, ký kết hợp đồng hoặc được đề bạt trong công việc.

Người buôn bán kinh doanh trúng đậm, tuổi Tý có thể chốt được những mối lợi lớn, đơn hàng tăng đều, lợi nhuận tăng cao vù vù. Danh tiếng cá nhân của họ được củng cố mạnh mẽ, đi đâu cũng được biết tới, được giúp đỡ đúng lúc. Đây là giai đoạn nên mạnh dạn đầu tư, làm những việc họ mơ ước, khả năng thành công là rất lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!