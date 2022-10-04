Trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ hôm nay (4/10), 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 04:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước vào đúng 16 giờ ngày 4/10.

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ ngày 4/10, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần trôi chảy êm đẹp. Nhờ Quý Nhân nâng đỡ tận tình mà người tuổi này liên tục đưa ra những sáng kiến tuyệt vời giúp đạt được hiệu quả cao trong công việc. Đồng thời, bản mệnh còn nhận được “cơn mưa” lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển khởi sắc. Mối quan hệ của hai người tốt đẹp trở lại sau những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó nhờ có sự nhường nhịn lẫn nhau trong quá trình giải quyết vấn đề này. 

Trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ hôm nay (4/10), 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước - Ảnh 1
Đúng 16 giờ ngày 4/10, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần trôi chảy êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra một cách hanh thông vào đúng 16 giờ ngày 4/10. Vốn là người tốt bụng nên khi gặp khó khăn, rắc rối trong công việc, người tuổi này chưa kịp mở lời xin giúp đỡ thì đã nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng nghiệp xung quanh. 

Chuyện tình cảm cũng sẽ gặp may mắn. Việc sở hữu một trái tim thiện lượng giúp cho bạn chiếm được cảm tình của rất nhiều người xung quanh. Chính vì vậy, không có gì bất ngờ nếu như nhận được lời tỏ tình trong ngày này.  

Trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ hôm nay (4/10), 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra một cách hanh thông vào đúng 16 giờ ngày 4/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông rất nhiều trong thời gian tới. Trong quá trình làm việc, bạn có thể gặp một vài khó khăn nhưng với thực lực của chính mình đã giải quyết những rắc rối phát sinh một cách triệt để. Người tuổi này vừa có khả năng kiểm soát tài chính tốt, vừa có bản lĩnh kiếm tiền tuyệt vời. 

Trong tình yêu, người thuộc con giáp này luôn biết quan tâm, chăm sóc người yêu của mình. Nếu người trong nhà có gây ra lỗi lầm gì thì con giáp này cũng sẽ dễ dàng tha thứ, để gia đình được êm ấm và hạnh phúc hơn. 

Trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ hôm nay (4/10), 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông rất nhiều trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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