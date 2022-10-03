Đúng ngày mai, thứ Ba 4/10/2022, hung vận ập đến, 3 con giáp 'tiền mất tật mang', xui rủi đeo bám, gặp chuyện không được như ý

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 19:48

Thứ Ba 4/10/2022, 3 con giáp 'tiền mất tật mang', xui rủi đeo bám, gặp chuyện không được như ý.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, công việc làm ăn của người tuổi Mão sẽ trở nên không tốt cho lắm do tính cách bốc đồng, hấp tấp nên ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình. Do đó, bạn đừng chớ nóng vội, hãy bình tĩnh lắng nghe mọi người để vượt qua khó khăn này. Con giáp này ngoài việc kiếm tiền cần nên có một khoản chi tiêu hợp lý để tích lũy tiền bạc cho chính mình. 

Bên cạnh đó, tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng không có gì mới mẻ. Người tuổi này và đối phương nên hâm nóng kịp thời để tránh rơi vào giai đoạn bế tắc trong mối quan hệ. Cả hai cần nói rõ với nhau, đừng nên im lặng nếu không muốn rạn nứt tình cảm. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/10/2022, hung vận ập đến, 3 con giáp 'tiền mất tật mang', xui rủi đeo bám, gặp chuyện không được như ý - Ảnh 1
Đúng ngày mai, công việc làm ăn của người tuổi Mão sẽ trở nên không tốt cho lắm do tính cách bốc đồng, hấp tấp nên ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc người tuổi Tỵ sẽ gặp khó khăn do sự nóng nảy, mất bình tĩnh của chính mình dẫn đến ý kiến bất đồng với đồng nghiệp vào ngày mai. Vậy nên, bạn hãy chấn chỉnh lại tinh thần và tốt nhất không nên bỏ dở công việc nếu muốn gặt hái thành công trong sự nghiệp. Con giáp này cũng nên ngồi lại chia sẻ những khó khăn này để mọi người có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất. 

Phương diện tình yêu cũng trở nên khó khăn và trắc trở. Người độc thân chưa tìm thấy người phù hợp với mình. Tuy nhiên, Tỵ đừng ôm hy vọng quá nhiều hãy để cho nó tự nhiên rồi cũng sẽ tìm được ý trung nhân cho cuộc đời mình.

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/10/2022, hung vận ập đến, 3 con giáp 'tiền mất tật mang', xui rủi đeo bám, gặp chuyện không được như ý - Ảnh 2
Công việc người tuổi Tỵ sẽ gặp khó khăn do sự nóng nảy, mất bình tĩnh của chính mình dẫn đến ý kiến bất đồng với đồng nghiệp vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ trong ngày thứ Ba này. Dự đoán người tuổi sẽ gặp một vài rắc rối nhất định trong quá trình xử lý công việc. Từ đó, mọi kế hoạch đều đi lệch quỹ đạo khiến cho tinh thần của bản mệnh càng thêm tồi tệ. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là hãy lập kế hoạch quản lý tài chính ngay lúc này để khắc phục những thất thoát trong vấn đề liên quan đến tiền bạc. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khá lận đận. Người tuổi này dự đoán có thể sẽ rơi vào mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Tuổi Thân cần thẳng thắn, nói rõ với đối phương để tránh gây ra tổn thương không đáng có cho nhau. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/10/2022, hung vận ập đến, 3 con giáp 'tiền mất tật mang', xui rủi đeo bám, gặp chuyện không được như ý - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ trong ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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