Đúng ngày mai, thứ Ba 4/10/2022, Thần Tài trao tài gửi lộc, 3 con giáp phú quý ngập tràn, tiền vô như nước, trả hết nợ nần, sự nghiệp hanh thông không ngờ

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 06:45

Thứ Ba 4/10/2022, Thần Tài trao tài gửi lộc, 3 con giáp phú quý ngập tràn, tiền vô như nước, trả hết nợ nần, sự nghiệp hanh thông không ngờ.

Tuổi Dần

Đúng ngày mai, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra khá suôn sẻ và hầu như không gặp trở ngại nào. Với tính cách ôn hòa, bạn cũng rất được lòng các đồng nghiệp, do đó mà có thêm cơ hội tốt hơn trong công việc. Đặc biệt, con giáp này có khả năng cải thiện tài chính hơn nữa nhờ vào những công việc phụ. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ có chiều hướng khả quan. Người độc thân có cơ hội tìm được người hợp gu với mình. Người đã có đôi có cặp có thể hàn gắn lại tình cảm đang rạn nứt bởi đây là thời điểm tốt nhất để làm điều này. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/10/2022, Thần Tài trao tài gửi lộc, 3 con giáp phú quý ngập tràn, tiền vô như nước, trả hết nợ nần, sự nghiệp hanh thông không ngờ - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra khá suôn sẻ và hầu như không gặp trở ngại nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi việc làm của người tuổi Mùi đều “thuận lợi trăm bề”, vận tài lộc “sáng rực rỡ” nhờ tài ăn nói, tự tin mà khả năng kiếm tiền khá tốt vào ngày mai. Nhờ sự siêng năng và chăm chỉ, bạn luôn nhận được giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, đồng thời “bỏ ngoài tai” những người thường hay nói xấu mình. 

Đường tình duyên của bản mệnh sẽ khá suôn sẻ. Con giáp này đang độc thân thì đây là cơ hội tốt để bạn mở lòng hoặc bày tỏ tình cảm với người mình thương. Còn những cặp vợ chồng sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/10/2022, Thần Tài trao tài gửi lộc, 3 con giáp phú quý ngập tràn, tiền vô như nước, trả hết nợ nần, sự nghiệp hanh thông không ngờ - Ảnh 2
Mọi việc làm của người tuổi Mùi đều “thuận lợi trăm bề”, vận tài lộc “sáng rực rỡ” nhờ tài ăn nói, tự tin mà khả năng kiếm tiền khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối thuận lợi vào thứ Ba này. Con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp của Tuất ngày càng gần hơn nhờ có sự nâng đỡ của Cát Tinh. Bản mệnh hãy phát huy những thế mạnh để vận trình sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập của chính mình.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Sau những áp lực trong công việc, bạn lại tìm trở về tổ ấm nhỏ của mình như một liều thuốc để chữa cho tâm hồn. Người độc thân cần tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn để tìm kiếm người yêu cho mình. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/10/2022, Thần Tài trao tài gửi lộc, 3 con giáp phú quý ngập tràn, tiền vô như nước, trả hết nợ nần, sự nghiệp hanh thông không ngờ - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối thuận lợi vào thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 2/10/2022: Sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 2/10/2022: Sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc vào đúng ngày 2/10.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi thứ ba tử vi ngày 4/10/2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý