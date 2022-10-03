Tử vi thứ Ba 4/10/2022 của 12 con giáp: Dần - Tuất hanh thông sự nghiệp, tiền của đề huề, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tài lộc hao hụt

Vận trình tình cảm cũng sẽ khá tốt đẹp. Người tuổi này đang còn độc thân có thể tìm thấy được bạn đời hợp ý vào ngày mai. Riêng người đã có chủ đang rất hạnh phúc với người ấy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết đối phương nghĩ gì.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi. Bạn không những hoàn thành tốt nhiệm được giao mà còn tìm hướng đi mới để nâng cao hiệu suất làm việc tốt hơn. Với những thử thách phía trước đang chờ đón, bạn hãy mạnh dạn phát huy điểm mạnh để con được sự nghiệp được thăng hoa.

Ngoài ra, chuyện tình cảm khả quan. Mối quan hệ vợ chồng của con giáp này và “nửa kia” được hâm nóng cảm xúc kịp thời sau những khó khăn trước đó. Cả hai hãy tiếp tục lắng nghe, đồng cảm lẫn nhau để tình cảm ngày càng khăng khít.

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ rất vượng và khởi sắc trong hôm nay. Con giáp này nhờ làm việc chăm chỉ trong thời gian qua mà thu về khoản tiền khá tốt, do đó mà bản mệnh không cần phải tìm cách cải thiện nguồn thu nhập.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra khá suôn sẻ và hầu như không gặp trở ngại nào. Với tính cách ôn hòa, bạn cũng rất được lòng các đồng nghiệp, do đó mà có thêm cơ hội tốt hơn trong công việc. Đặc biệt, con giáp này có khả năng cải thiện tài chính hơn nữa nhờ vào những công việc phụ.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ có chiều hướng khả quan. Người độc thân có cơ hội tìm được người hợp gu với mình. Người đã có đôi có cặp có thể hàn gắn lại tình cảm đang rạn nứt bởi đây là thời điểm tốt nhất để làm điều này.

Tuổi Mão

Công việc làm ăn của người tuổi Mão sẽ trở nên không tốt cho lắm do tính cách bốc đồng, hấp tấp nên ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình. Do đó, bạn đừng chớ nóng vội, hãy bình tĩnh lắng nghe mọi người để vượt qua khó khăn này. Con giáp này ngoài việc kiếm tiền cần nên có một khoản chi tiêu hợp lý để tích lũy tiền bạc cho chính mình.

Tình cảm của con giáp này cũng không có gì mới mẻ. Người tuổi này và đối phương nên hâm nóng kịp thời để tránh rơi vào giai đoạn bế tắc trong mối quan hệ. Cả hai cần nói rõ với nhau, đừng nên im lặng nếu không muốn rạn nứt tình cảm.

Công việc làm ăn của người tuổi Mão sẽ trở nên không tốt cho lắm do tính cách bốc đồng, hấp tấp nên ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài lộc của người tuổi Thìn sẽ có điểm sáng vào ngày thứ Ba này. Những người tuổi này làm công việc liên quan đến kinh doanh, đầu tư có thể có được một khoản thu nhập rủng rỉnh nhờ thu về khoản lợi nhuận kha khá. Tuy có những chuyện buồn liên quan đến tình cảm nhưng Thìn đã không làm ảnh hưởng tiến độ công việc và thậm chí còn làm tốt hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này trong ngày mai không được tốt đẹp cho lắm. Hãy tiết chế những cảm xúc trong lòng, những tham vọng và tính cá phóng khoáng của mình để mối quan hệ tình cảm được suôn sẻ hơn.

Tuổi Tỵ

Công việc người tuổi Tỵ sẽ gặp khó khăn do sự nóng nảy, mất bình tĩnh của chính mình dẫn đến ý kiến bất đồng với đồng nghiệp. Vậy nên, bạn hãy chấn chỉnh lại tinh thần và tốt nhất không nên bỏ dở công việc nếu muốn gặt hái thành công trong sự nghiệp. Con giáp này cũng nên ngồi lại chia sẻ những khó khăn này để mọi người có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất.

Phương diện tình yêu cũng trở nên khó khăn và trắc trở. Người độc thân chưa tìm thấy người phù hợp với mình. Tuy nhiên, Tỵ đừng ôm hy vọng quá nhiều hãy để cho nó tự nhiên rồi cũng sẽ tìm được ý trung nhân cho cuộc đời mình.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ trong hôm nay diễn ra trôi chảy. Công việc của bạn có thể có những thay đổi bất ngờ nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của bản mệnh. Điều này đã được cấp trên đánh giá cao, do đó có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Ngoài ra, vận trình tài lộc không lo, không nghĩ. Con giáp này vừa có nguồn thu nhập chính, vừa có nguồn thu nhập phụ nên bản mệnh có thể an tâm chi tiêu cho những nhu cầu mua sắm cá nhân của mình.

Tuổi Mùi

Mọi việc làm của người tuổi Mùi đều “thuận lợi trăm bề”, vận tài lộc “sáng rực rỡ” nhờ tài ăn nói, tự tin mà khả năng kiếm tiền khá tốt. Nhờ sự siêng năng và chăm chỉ, bạn luôn nhận được giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, đồng thời “bỏ ngoài tai” những người thường hay nói xấu mình.

Đường tình duyên của bản mệnh sẽ khá suôn sẻ. Con giáp này đang độc thân thì đây là cơ hội tốt để bạn mở lòng hoặc bày tỏ tình cảm với người mình thương. Còn những cặp vợ chồng sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Mọi việc làm của người tuổi Mùi đều “thuận lợi trăm bề”, vận tài lộc “sáng rực rỡ” nhờ tài ăn nói, tự tin mà khả năng kiếm tiền khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ trong hôm nay. Dự đoán người tuổi sẽ gặp một vài rắc rối nhất định trong quá trình xử lý công việc. Từ đó, mọi kế hoạch đều đi lệch quỹ đạo khiến cho tinh thần của bản mệnh càng thêm tồi tệ. Lời khuyên dành cho con giáp này đó là hãy lập kế hoạch quản lý tài chính ngay lúc này để khắc phục những thất thoát trong vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khá lận đận. Người tuổi này dự đoán có thể sẽ rơi vào mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Tuổi Thân cần thẳng thắn, nói rõ với đối phương để tránh gây ra tổn thương không đáng có cho nhau.

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Nhờ biết cách khai thác điểm mạnh và cải thiện điểm yếu, Ngọ luôn biểu hiện xuất sắc trong công việc, đồng thời tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo. Con giáp này có cơ hội làm đầy túi tiền của mình nếu đầu tư làm ăn ngay bây giờ.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ. Người tuổi này đang có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người mình yêu.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp của Tuất ngày càng gần hơn nhờ có sự nâng đỡ của Cát Tinh. Bản mệnh hãy phát huy những thế mạnh để vận trình sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập của chính mình.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Sau những áp lực trong công việc, bạn lại tìm trở về tổ ấm nhỏ của mình như một liều thuốc để chữa cho tâm hồn. Người độc thân cần tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn để tìm kiếm người yêu cho mình.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ diễn ra có thể gặp một ít khó khăn trong hôm nay. Con giáp này cần chú ý lời ăn tiếng nói để tránh gây rắc rối cho mình trong quá trình làm việc. Tuy công việc có một chút trắc trở nhưng đường tài lộc của Hợi rất khả quan do thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau.

Chuyện tình cảm có chút trắc trở. Ngũ hành tương khắc có thể khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy rạn nứt. Hãy cùng nhau vượt qua thử thách này tình yêu có thể đi đến bến bờ hạnh phúc.

Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ diễn ra có thể gặp một ít khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.