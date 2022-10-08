Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', bước chân ra ngoài là có lộc, cuối năm mua nhà sắm xe vào đúng 16 giờ chiều ngày 8/10/2022.

Tuổi Sửu Đúng 16 giờ chiều ngày 7/10, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông. Tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao giúp người tuổi này đạt được hiệu quả cao trong công việc. Qua đó, bản mệnh nhận được lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp quanh mình. Nguồn thu nhập tăng dần nên con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân, sở thích của bản thân. Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc một cách rõ rệt. Bạn cảm thấy hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình, lúc nào cũng đong đầy tình yêu thương. Tình cảm ngày càng khăng khít khi cả hai luôn có ý thức chăm chút cho mối quan hệ này.

Đúng 16 giờ chiều ngày 7/10, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông hết mực vào đúng 16 giờ ngày 8/10. Tuy rằng những biểu hiện trong quá trình làm việc chưa thực sự xuất sắc so với người đồng trang lứa, nhưng người tuổi này vẫn được cấp trên đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ và ý chí tiến thủ trong công việc. Con giáp này có khả năng nắm bắt cơ hội làm giàu nhanh chóng, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể. Vận trình tình cảm thăng hoa tươi đẹp. Tình cảm của bản mệnh và người ấy trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và êm ấm. Người độc thân sau khi tìm hiểu có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong tương lai gần. Vốn không phải là người quá thân thiện, song người độc thân nhanh chóng chiếm được thiện cảm của nhiều người nhờ tính cách chân thành và tốt bụng.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông hết mực vào đúng 16 giờ ngày 8/10 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi sẽ nắm bắt được cơ hội “thăng quan tiến chức” cho mình trong thời điểm tới. Lý do là đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng giao cho bản mệnh. Qua đó, bản mệnh tìm thấy được chỗ đứng vững vàng ở nơi làm việc. Con giáp này có thể gạt bỏ nỗi lo “cơm áo gạo tiền” nhờ có nguồn thu nhập khấm khá. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vui vẻ. Bạn và người ấy tìm lại được tiếng nói chung trong cuộc sống vợ chồng sau khoảng thời gian “chiến tranh lạnh”. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng nếu cả hai cùng đồng lòng vượt qua. Người tuổi Mùi sẽ nắm bắt được cơ hội “thăng quan tiến chức” cho mình trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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