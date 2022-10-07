Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hưởng trọn lộc Tổ Tiên, tài vận lên vù vù, đại lộc mua nhà mua xe đơn giản

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 04:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hưởng trọn lộc Tổ Tiên, tài vận lên vù vù, đại lộc mua nhà mua xe đơn giản kể từ ngày Rằm tháng 9 âm.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi kể từ Rằm tháng 9 âm. Bạn nên chọn khoảng thời gian này để xuất hành, mở rộng việc hợp tác hay kinh doanh. May mắn góp phần làm cho quá trình chinh phục thành công của bản mệnh được dễ dàng hơn. Con giáp này đang có được cuộc sống vô cùng sung túc, không cần nghĩ ngợi chuyện tiền nong.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này hài hòa, ấm êm. Các cặp đôi yêu nhau bằng tình cảm chân thành và luôn nỗ lực vun vén tình yêu để có thể duy trì mối quan hệ dài lâu, bền chặt. Người độc thân vẫn tiếp tục lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày. 

Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hưởng trọn lộc Tổ Tiên, tài vận lên vù vù, đại lộc mua nhà mua xe đơn giản - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi kể từ Rằm tháng 9 âm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra một cách hanh thông. Vốn là người tốt bụng nên khi gặp khó khăn, rắc rối trong công việc, người tuổi này chưa kịp mở lời xin giúp đỡ thì đã nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng nghiệp xung quanh. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh gặp may mắn. Việc sở hữu một trái tim thiện lượng giúp cho bạn chiếm được cảm tình của rất nhiều người xung quanh. Chính vì vậy, không có gì bất ngờ nếu như nhận được lời tỏ tình trong ngày này. 

Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hưởng trọn lộc Tổ Tiên, tài vận lên vù vù, đại lộc mua nhà mua xe đơn giản - Ảnh 2
Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra một cách hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Quý nhân che chở cho biết những ai đang có ý định thi cử, thăng tiến trong công việc có một ngày thuận buồm xuôi gió. Sự thông minh và nhạy bén giúp con giáp này không phải lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong.

Vận trình tình cảm vượng sắc đào hoa. Người độc thân đừng quên tham gia những cuộc gặp mặt bạn bè, đối tác để nâng cao cơ hội chọn lựa một nửa yêu thương. Biết đâu đó trong số họ sẽ có người là ý trung nhân của cuộc đời mình.

Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hưởng trọn lộc Tổ Tiên, tài vận lên vù vù, đại lộc mua nhà mua xe đơn giản - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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