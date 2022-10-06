Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/10/2022, Hung Tinh càn quét túi tiền, 3 con giáp xui xẻo khó lường, tiểu nhân quậy phá, đại hạn khó ngóc đầu trong sự nghiệp lẫn tài lộc

Thứ Sáu 7/10/2022, 3 con giáp xui xẻo khó lường, tiểu nhân quậy phá, đại hạn khó ngóc đầu trong sự nghiệp lẫn tài lộc.

Tuổi Mão Vận trình tài lộc của người tuổi Mão đang trên đà đi xuống vào đúng ngày mai. Người tuổi này không quá quan tâm tới việc chi tiêu nên túi tiền cũng đang mỏng đi rõ rệt. Tử vi khuyên rằng bạn nên cân nhắc nhiều hơn trước khi mua sắm nếu như không muốn rơi vào tình trạng "rỗng túi" vào cuối tháng. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này "sáng nắng chiều mưa" và có dấu hiệu phai dần. Bạn luôn không ổn định được cảm xúc lại khó hiểu khó đoán nên luôn làm phiền lòng tới người bên cạnh mình. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn nhưng chẳng có ai nỗ lực níu giữ.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão đang trên đà đi xuống vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều thăng trầm và khó khăn. Người tuổi này liên tục gặp khó khăn trong công việc, từ đó gây ra nhiều tình thế bất lợi cho bản thân. Chính vì vậy, bản mệnh cần phải thận trọng trong lời nói cũng như cách hành xử để tránh những sai sót ngoài ý muốn. Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ gặp một chút "sóng gió". Ngũ hành bất hòa cho thấy tình cảm vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt. Dù đã chung sống trong một khoảng thời gian dài nhưng người trong cuộc vẫn chưa thể tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, lý tưởng.

Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều thăng trầm và khó khăn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra tương đối gian nan vất vả. Người tuổi bỏ ra nhiều công sức cũng như tâm huyết của mình trong công việc, song lại bị kẻ xấu lợi dụng và cướp công. Do đó, tử vi khuyên bản mệnh hãy nên nâng cao cảnh giác ở nơi làm việc, nhất là các mối quan hệ xã giao. Bên cạnh đó, tình cảm của con giáp này sẽ trở nên xa cách. Có vẻ như bạn không thể giữ được bình tĩnh để có thể nói chuyện với nửa kia một cách thẳng thắn. Tốt nhất, con giáp này đừng để sự nóng nảy của mình gây ra những tổn thương sâu đậm cho người bên cạnh. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra tương đối gian nan vất vả - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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