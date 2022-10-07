Trúng số độc đắc vào đúng 10h trưa mai (8/10/2022), 3 con giáp tiền tài rực sáng, cuộc sống lên hương, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 10:55

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10h trưa mai (8/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức, tài lộc hưởng sâu dày, trúng số độc đắc, tiền cầm về nhét đầy két sắt.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp đúng 10h trưa mai (8/10/2022) đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, chỉ cần bạn nắm bắt thật tốt những cơ hội đến với mình trong giai đoạn này thành công sẽ luôn đi kèm với vận mệnh của bạn. 

Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Cụ thể, nhờ có biểu hiện tốt tại nơi làm việc nên Tuất rất được lòng sếp vì vậy thời gian này họ được cho thử sức ở các dự án quan trọng trong công ty, qua đó mở ra cơ hội thăng chức tăng lương. 

Khoảng thời gian này, cũng là cơ hội để con giáp này, gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn. Tuy nhiên trong mỗi dự án đầu tư kinh doanh, con giáp này nên xem xét thật kỹ cái được và cái mất trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nhằm tránh thất vọng.

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Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Cụ thể, nhờ có biểu hiện tốt tại nơi làm việc nên Tuất rất được lòng sếp vì vậy thời gian này họ được cho thử sức ở các dự án quan trọng trong công ty, qua đó mở ra cơ hội thăng chức tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian sắp tới của tháng 10/2022 con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có mà là do sự cố gắng, kiên trì không mệt mỏi của bản mệnh.

Cụ thể, trong sự nghiệp Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Trong giai đoạn này bạn được những người xung quanh trợ giúp đủ điều nên thành công cũng khó lòng thoát khỏi tay bạn. 

Trên phương diện tài lộc, con giáp may mắn này không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Trong thời gian này bạn gặp nhiều may mắn trong xổ số, dễ dàng trúng giải thậm chí là giải đặc biệt. 

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Cụ thể, trong sự nghiệp Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Trong giai đoạn này bạn được những người xung quanh trợ giúp đủ điều nên thành công cũng khó lòng thoát khỏi tay bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 10h trưa mai (8/10/2022) người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong khoảng thời gian tới đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn vì vậy đừng bỏ lỡ nhé. 

Cụ thể như các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí, nếu gặp may mắn số tiền họ đem về là cực kỳ khủng. 

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu.Tuy nhiên trước khi muốn đi xa hơn con giáp này hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đối phương để xác định rõ tình cảm của bản thân.

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Đúng 10h trưa mai (8/10/2022) người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong khoảng thời gian tới đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn vì vậy đừng bỏ lỡ nhé - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), Thần may mắn chỉ điểm, 3 con giáp trúng số trăm tỷ dễ như chơi, nợ nần trả đủ, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Đúng 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), Thần may mắn chỉ điểm, 3 con giáp trúng số trăm tỷ dễ như chơi, nợ nần trả đủ, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Tử vi 2 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài báo tin vui sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, vận trình phát đạt, trúng số tiền tỷ, tiền vào như nước.

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