Tử vi dịp Trung Thu sắp tới cho biết, người tuổi Mão có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, những người tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn có thể đổi đời trong tuần tới, quý nhân đưa đường dẫn lối giúp họ thăng hoa trong công việc, kéo theo tài vận dồi dào thời gian sắp tới.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão thường hiền lành, biết đối nhân xử thế và có tấm lòng lương thiện. Họ cũng là con giáp ra cửa gặp quý nhân, dễ được người tốt giúp đỡ. Con giáp tuổi Mão luôn giữ tinh thần làm việc chăm chi, tích cực. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ cũng không nản lòng, nhụt chí.

Thời của người tuổi Mùi đã tới. Tết Trung Thu sắp tới, vận trình của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều. Thời điểm này Mùi nên hết sức tập trung vào những gì bản thân mong muốn. Bạn càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu, thì quả ngọt thu về nhiều bấy nhiêu.

Giai đoạn này, vận khí của Mão sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Bạn nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư trong thời điểm này, để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng.

Vào đúng dịp Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), người tuổi Mùi nhờ được Thần Tài ban phúc lộc nên họ làm gì cũng thành công. Người làm kinh doanh thì một vốn bốn lời. Trong khi những người làm công ăn lương cũng nhận thêm nhiều cơ hội công việc. Con giáp tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ, chọn đúng hướng đi nên ngày càng thành công trong sự nghiệp.

Làm ăm tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn. Tử vi cho biết dù là nam hay nữ và công việc ra sao thì tuổi này sẽ “hái ra tiền” trong thời điểm này và số dư sẽ nhân lên theo lũy tiến.

Mùi làm ăn tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo dự đoán của lịch tử vi, thời điểm này cuộc sống của Ngọ sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu. Ngọ sẽ liên tục chiến thắng có đối thủ cạnh tranh, có được nhiều cơ hội phát triển mới và đồng thời tiền bạc cũng theo đó mà chảy vào túi Ngọ.

Đúng vào dịp Tết Trung Thu sắp tới, người tuổi Ngọ có tài vận tăng lên. Cuộc đời của họ bước sang trang mới. Người tuổi này còn nợ nần, thiếu thốn cũng sẽ trả hết nợ. Người đang đầu tư, kinh doanh cũng dễ thu lợi bất ngờ.

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trong các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và tìm cách giúp đỡ bạn. Đặc biệt, với năng lực của tuổi Ngọ chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp, cấp trên nên dễ dàng được cất nhắc.

Cuộc sống của Ngọ sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần, đây chính là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.