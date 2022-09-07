Chúc mừng 3 con giáp trong dịp Tết Trung Thu sắp tới (15/8 âm lịch), HÀO QUANG RỰC SÁNG, 3 tuổi này mặc sức mà ăn, tài lộc tràn về không hứng hết, tiền bạc ồ ạt kéo đến, thảnh thơi nhận lộc đến cuối tháng

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 16:05

3 con giáp ngập tràn may mắn, ngồi trên đống tiền, sự nghiệp hanh thông, một bước lên tiên.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Tuất chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Vào dịp Tết Trung Thu sắp tới, con giáp Tuất gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép và vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể. 

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Tuất thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Chúc mừng 3 con giáp trong dịp Tết Trung Thu sắp tới (15/8 âm lịch), HÀO QUANG RỰC SÁNG, 3 tuổi này mặc sức mà ăn, tài lộc tràn về không hứng hết, tiền bạc ồ ạt kéo đến, thảnh thơi nhận lộc đến cuối tháng - Ảnh 1
Vào dịp Tết Trung Thu sắp tới, con giáp Tuất gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Dần càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Vì có sao may mắn chiếu mệnh, vận may tăng gấp trăm lần lúc đó chẳng những tiền bạc rủng rỉnh mà vận may cũng đến, có cả hỷ sự. Cung tiền tài của người tuổi Dần sẽ được hai sao tốt là Tử Sát và Phục Vị chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý, gặt hái thành công đáng ghen tị.

Đúng vào dịp Tết Trung Thu sắp tới là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Dần. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Dần có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Chúc mừng 3 con giáp trong dịp Tết Trung Thu sắp tới (15/8 âm lịch), HÀO QUANG RỰC SÁNG, 3 tuổi này mặc sức mà ăn, tài lộc tràn về không hứng hết, tiền bạc ồ ạt kéo đến, thảnh thơi nhận lộc đến cuối tháng - Ảnh 2
Vì có sao may mắn chiếu mệnh, vận may tăng gấp trăm lần lúc đó chẳng những tiền bạc rủng rỉnh mà vận may cũng đến, có cả hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tết Trung Thu sắp tới, người tuổi Ngọ có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Ngọ sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Ngọ dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Người tuổi Ngọ dễ có quý nhân nâng đỡ khiến quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực.

Trong thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Những người đang làm hoạt động kinh doanh có thể đổi vận phát tài, trở thành đại gia khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Chúc mừng 3 con giáp trong dịp Tết Trung Thu sắp tới (15/8 âm lịch), HÀO QUANG RỰC SÁNG, 3 tuổi này mặc sức mà ăn, tài lộc tràn về không hứng hết, tiền bạc ồ ạt kéo đến, thảnh thơi nhận lộc đến cuối tháng - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ dễ có quý nhân nâng đỡ khiến quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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