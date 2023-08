Chúc mừng 3 con giáp trong dịp Tết Trung Thu sắp tới (15/8 âm lịch), HÀO QUANG RỰC SÁNG, 3 tuổi này mặc sức mà ăn, tài lộc tràn về không hứng hết, tiền bạc ồ ạt kéo đến, thảnh thơi nhận lộc đến cuối tháng

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Tuất chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Vào dịp Tết Trung Thu sắp tới, con giáp Tuất gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép và vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.