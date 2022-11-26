Trúng số độc đắc vào đầu tháng 12, 3 con giáp có tài lộc bứt phá, công việc thăng hạng, hào vận tỏa sáng, tiền tỷ đầy kho, sung túc ấm no, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, sung túc, hạnh phúc viên mãn vào đầu tháng 12 nhé!

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 12, 3 con giáp có tài lộc bứt phá, công việc thăng hạng, hào vận tỏa sáng, tiền tỷ đầy kho, sung túc ấm no, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đón may mắn vào đầu tháng 12. Thời gian tới, con giáp tuổi Tý sẽ sớm thoát khỏi muộn phiền. Tài lộc thời gian trước bị chặn, cuộc sống vất vả, làm gì cũng không thuận. Thậm chí một số con giáp tuổi Tý còn gặp trở ngại lớn, công việc ngưng trệ.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 12, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người tuổi Tý sẽ dần tìm lại vận may, công việc bắt đầu khởi sắc, tài lộc cũng theo về, hầu bao căng chặt. Bạn cũng nên chú ý tìm ra những khuyết điểm của bản thân và kịp thời điều chỉnh thì càng tốt hơn nữa để phát triể sự nghiệp. Trong vài năm tới, con giáp tuổi Tý sẽ sớm được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Tỵ

Trong ba tháng trở lại đây, con giáp tuổi Tỵ bị hai sao hung tinh quấy rối khiến cho tài lộc có vận khí kém, gặp nhiều phiền phức. Bước qua tháng 12, cơ hội để thay đổi vận khí sẽ đến với người tuổi Tỵ. Chỉ cần họ biết tận dụng cơ hội này thì có thể phát tài phát lộc, mua may bán đắt, kinh doanh thuận lợi. Từ vận may này, những vấn đề khác trong cuộc sống của người tuổi Tỵ cũng đầu xuôi đuôi lọt.

Đối với con giáp tuổi Tỵ, thời gian tới vận đào hoa cũng sẽ nở rộ, duyên lành sẽ đến. Người tuổi Tỵ nên tận dụng cơ hội để học tập kinh nghiệm của những người xung quanh, nâng cao năng lực để có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội trong thời gian tới. Cuộc sống là những sự lựa chọn, chúng ta phải dũng cảm bước đến cuối cùng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ bắt đầu đổi vận vào tháng 12 tới. Con giáp tuổi Sửu được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn cảnh rất khó khăn hai tháng trước đây để kiếm được món hời lớn. Mặt khác, đối với người tuổi Sửu, cung tài lộc sẽ vô tình bị các sao hung tinh gây họa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc cũng không được tốt lắm.

Tuy nhiên, sau đó vận may lại đến, con giáp tuổi Sửu không lo không kiếm được tiền. Ngoài ra, đối với một số con giáp tuổi Sửu có thể bị cảm lạnh và sốt. Các con trâu nên tích cực rèn luyện thân thể, bớt ngồi bàn giấy mà ra ngoài trời vận động, sức khỏe và tâm trạng sẽ tốt hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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