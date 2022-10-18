Trúng số độc đắc vào cuối tháng 9 âm lịch, may mắn cuộn tròn ném thẳng vào nhà, lộc lá tăng cao, tài vận bùng nổ, thành công rạng ngời, phát tài phát lộc, vận trình suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 16:54

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối tháng 9 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 9 âm lịch, may mắn cuộn tròn ném thẳng vào nhà, lộc lá tăng cao, tài vận bùng nổ, thành công rạng ngời, phát tài phát lộc, vận trình suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mang tính cách hướng ngoại, dễ gần, hay nói hay cười. Trong cuộc sống, họ là người cứng cỏi, kiên trì, không vì thấy khó khăn mà nản lòng. Thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, công việc bị ngưng trệ. Không những thế, con giáp này có thể có mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn làm ăn.

Cuối tháng 9 âm lịch, vận trình của người tuổi Thìn sẽ suôn sẻ trở lại. Sau một thời gian mâu thuẫn, họ hòa thuận với đồng nghiệp và lãnh đạo. Con giáp này học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Khi gặp khó khăn, họ được người tốt giúp đỡ.

Tài lộc của con giáp tuổi Thìn trong tháng này có khởi sắc. Người làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, buôn may bán đắt. Người tuổi này được trời phú sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Không những thế, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có khởi sắc. Sau giận hờn, cãi vã, họ thông cảm, bao dung hơn với nửa kia.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang tính cách mạnh mẽ, lạc quan và sôi nổi. Họ được nhiều người quý mến bởi là người nhanh nhẹn, quyết đoán, dễ trở thành tâm điểm của đám đông. Người tuổi này mang tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong cuộc sống, họ là người khảng khái, thành thật, có sao nói vậy.

Cuối tháng 9 âm lịch là khoảng thời điểm con giáp này gặp nhiều điều may trong sự nghiệp. Vài tháng trước, họ gặp đôi chút trục trặc nhưng sang tháng này, tài vận của con giáp này tăng cao hơn trước. Trong những ngày vừa qua, tuy gặp những yếu tố bất lợi nhưng con giáp này vẫn không nản lòng, nhụt chí.

Họ từng bước thay đổi để hoàn thiện bản thân. Người tuổi này giải quyết được nhiều vấn đề, đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Được quý nhân đồng hành, họ làm đâu thắng đó, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Thân

Đa phần người tuổi Thân đều có sức chịu đựng bền bỉ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Con giáp này được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý của người khác nên có ứng xử tinh tế, biết người biết ta.

Cuối tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Thân có vận may nối dài. Người tuổi này được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội nâng cao năng lực của bản thân.

Những dự án đầu tư của họ đã bắt đầu sinh lời. Không những thế, họ còn nhận thêm những dự án công việc, những nghề tay trái tăng thêm thu nhập. Người tuổi này cần biết sắp xếp công việc để tận dụng tối đa thời gian và hạn chế việc lãng phí thời gian cho những thú vui vô bổ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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