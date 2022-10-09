Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (9/10), Thần Phật phù hộ hết cỡ, vận trình hanh thông, quý nhân đem tài lộc đến tận nhà, kinh doanh phát đạt, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 11:47

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn vào cuối ngày hôm nay nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (9/10), Thần Phật phù hộ hết cỡ, vận trình hanh thông, quý nhân đem tài lộc đến tận nhà, kinh doanh phát đạt, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất “làm đâu thắng đó”.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên cuối ngày hôm nay, Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Tuổi Mùi

Cuối ngày hôm nay, các phương diện cuộc sống của Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Mùi trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Mùi phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Mùi vốn hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Thời điểm này, sự giàu có của Mùi rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của Mùi tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Mùi cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chân chất, thích cuộc sống bình lặng nhưng thực chất là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Sửu không chỉ thông minh hơn người mà còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Dù chỉ có một mình, Sửu cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Với nhiều người, việc tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là một việc khó khăn, thậm chí bất khả thi, thế nhưng với tuổi Sửu, đó lại là việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc con giáp này có muốn bắt tay vào làm hay không.

Cuối ngày hôm nay mang đến cho Sửu nhiều cơ hội và thử thách. Nhìn tổng thể thì đường tài lộc khá suôn sẻ. Nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó, tận tâm, siêng năng, nỗ lực của Sửu sẽ được đền đáp xứng đáng, có nhiều cơ hội về tài lộc, có được nhiều lợi ích từ việc hợp tác, tích lũy được nhiều của cải, và không còn bị tiền bạc làm phiền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào tuần mới (10-16/10), âm thanh giàu có tưng bừng, vầng dương tiền tài tỏa sáng, ánh sáng vận may rạng ngời, thành công rực cháy

Trúng số độc đắc vào tuần mới (10-16/10), âm thanh giàu có tưng bừng, vầng dương tiền tài tỏa sáng, ánh sáng vận may rạng ngời, thành công rực cháy

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có may mắn, giàu có vào tuần mới (10-16/10) nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu có con giáp may mắn tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 2 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 2 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà