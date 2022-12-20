Con giáp tuổi Thìn có tính hiếu thắng và họ rất có khả năng gặt hái được thành công, khiến cả gia đình tự hào về mình. Cuối năm 2022, sự nghiệp của con giáp này có bước phát triển nhảy vọt. Họ sẽ sớm đạt đến thành tích cao ở nơi làm việc và tâm lý của họ cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn có nhiều tham vọng và sự tự tin của họ rất mạnh mẽ. Họ suy nghĩ về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày cẩn thận hơn những người khác và rất tốt bụng, không làm tổn thương ai, nhất là người thân của mình.

Đồng thời, họ cũng nhận được nhiều niềm vui bất ngờ trong cuộc sống, thoát khỏi sự tỵ hiềm của những kẻ nhỏ nhen, xấu tính. Mọi chướng ngại vật sẽ bay biến và họ thả sức thăng tiến, đạt tới thành công sớm nhất có thể.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão năm nay là người thắng thế với năng lực vững vàng trong mọi việc. Dù đầu năm, họ gặp một số chuyện khó chịu, với áp lực lớn và đến cuối năm chưa giảm nhưng điều này không trì hoãn họ quá lâu.

Con giáp tuổi Mão bứt phá rất nhanh, đủ năng lượng để vươn lên và làm giàu nhanh chóng. Đến thời điểm cuối năm, dù họ đi theo hướng nào cũng có quý nhân theo trợ giúp, đường tài lộc ổn định, tiền rót vào túi.

Con đường phía trước của người tuổi Mão vô cùng suôn sẻ, không có trở ngại nào. Bên cạnh năng lực, việc có quý nhân đứng sau càng khiến họ tự tin gấp trăm lần. Vì thế, những ngày cuối năm sẽ còn phát triển tốt hơn, đủ sức bứt phá và trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua tới thành công. Chiến thắng không xa.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân không chỉ nhiệt tình mà đầu óc và chỉ số thông minh của họ tương đối tốt. Họ rất nghiêm túc và luôn đi đầu trong mọi việc, không bao giờ chịu tụt hậu. Con giáp tuổi Thân luôn thừa thông minh để giải quyết những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Mặt khác, họ rất giỏi đoàn kết bạn bè, tạo thành mạng lưới quan hệ xã hội rất tốt, đi đâu cũng gặp người quen, có quý nhân giúp đỡ.

Nhờ vậy, cuối năm nay, sự phát triển của họ càng phất lên nhanh chóng. Vận trình trong sự nghiệp của con giáp tuổi Thân rất đáng ngưỡng mộ, quý nhân ra tay đúng lúc, đúng chỗ. Cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Sau phần lớn thời gian trong năm bị trì trệ, nhiều tiểu nhân ngáng chân thì đến giờ con người tuổi Thân đã có thể thảnh thơi ngồi hưởng thành quả tốt đẹp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!