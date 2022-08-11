Trúng số độc đắc vào 9h sáng mai (12/8/2022): 3 con giáp gánh bạc, xách vàng, tha hồ rung đùi hưởng trọn tài lộc, sự nghiệp phất lên 'diều gặp gió', cuộc sống sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 10:55

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 9h sáng mai (12/8/2022), 3 con giáp may mắn gánh bạc, xách vàng tha hồ rung đùi hưởng lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền bạc đổ xô ngập két, cuộc sống đầy đủ, ấm no.

Tuổi Thìn

Khoảng thời gian tới đây, hứa hẹn diễn ra vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Đây là lúc bạn cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Tử vi cho biết, đúng 9h sáng mai (12/8/2022) phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc ngay lập tức. Việc kinh doanh có bước phát triển vượt bậc, các khoản đầu tư vào các dự án diễn ra êm xuôi giúp con giáp này kiếm được một khoản kha khá. Sự nghiệp cũng vượng không kém, tuổi Thìn sau khoảng thời gian nỗ lực chăm chỉ làm việc cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của cấp trên, sắp tới họ sẽ được cho thử sức ở vị trí cao hơn nếu tiếp tục làm tốt khả năng con giáp này được đề bạt mức lương mới là rất cao. 

Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người độc thân tự tin trong việc thể hiện bản thân trước đối tượng mà mình thích và có cơ hội tiến tới lâu dài. Tài chính đi lên kéo theo cuộc sống gia đình ngày càng nở hoa, hạnh phúc viên mãn. 

con giap 1
Tử vi cho biết, đúng 9h sáng mai (12/8/2022) phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc ngay lập tức. Việc kinh doanh có bước phát triển vượt bậc, các khoản đầu tư vào các dự án diễn ra êm xuôi giúp con giáp này kiếm được một khoản kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ mà cũng có lúc chịu sóng gió bủa vây. Chính vì vậy dù chỉ là 1 giầy lơ là chủ quan, con giáp này hoàn toàn có thể đánh mất nhiều cơ may nhưng khi đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ đạt được những bước đột phá trọng đại. 

Cụ thể nhờ có quý nhân tương trợ lẫn Thần Tài giúp đỡ những nỗ lực mà tuổi Dần đã bỏ qua thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến, các dự án kinh doanh thua lỗ cũng dần được thu hồi vốn ban đầu. 

Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý vì Tương Hại gây ra hung vận không nhỏ, cạnh tranh, khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Họ nên hạn chế tính tình nóng nảy và hiếu thắng của mình để không vì thế mà bỏ lỡ một số cơ hội tốt để phất lên trong năm nay. 

con giap 2
Nhờ có quý nhân tương trợ lẫn Thần Tài giúp đỡ những nỗ lực mà tuổi Dần đã bỏ qua thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đầu năm 2022 đến nay, những người tuổi Mùi quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn như công việc bị trì trệ, các dự án kinh doanh bị thua lỗ,...Tuy nhiên tuổi Mùi biết rõ chỉ cần bản thân họ không bỏ cuộc mọi chuyện dần sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 

Đúng 9h sáng mai (12/8/2022), vận trình của người tuổi Mùi sẽ cực kỳ vượng phát. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Tài lộc bùng nổ với các dự án đầu tư kinh doanh phát triển mạnh mang về cho họ khoản tiền lớn. Có người còn may mắn trúng số, thậm chí còn là giải đặc biệt. 

Tình duyên của tuổi Mùi cũng diến ra khá tốt. Thiên Hỷ cát tinh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người thêm của, thêm con thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.

con giap 3
Đúng 9h sáng mai (12/8/2022), vận trình của người tuổi Mùi sẽ cực kỳ vượng phát. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 13/8/2022, Thần Tài rót LỘC vào túi, 3 con giáp làm ăn phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng hạng, tiền của dồi dào, liên tiếp đón nhận tin vui

Kể từ ngày 13/8/2022, Thần Tài rót LỘC vào túi, 3 con giáp làm ăn phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng hạng, tiền của dồi dào, liên tiếp đón nhận tin vui

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 13/8/2022, có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài rót lộc vào túi, làm ăn thuận lợi, có của ăn của để, liên tiếp đón nhận tin vui trong giai đoạn tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng