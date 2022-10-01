Người tuổi Mùi mang tính cách nhẹ nhàng và ôn hoà. Con giáp này luôn thể hiện sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng. Mọi người xung quanh thường yêu quý và thích bắt chuyện với họ. Con giáp tuổi này muốn sống hòa bình, không thích làm công việc nào cạnh tranh quá cao. Họ có những mục tiêu, tham vọng riêng, không giống với những người khác.

Trong thời gian tới, con giáp này được dự báo sẽ ký được nhiều hợp đồng, có thể hợp tác làm ăn với nhiều đối tác tin cậy. Người tuổi này chưa tìm được công việc thì sẽ nhận được những lời mời công việc.

3 tháng cuối năm, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc. Những dự án họ đang phụ trách đều có tiến triển thuận lợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy hơn.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ đa phần đều hiền lành, lương thiện. Bên ngoài họ khá mềm mỏng, bên trong họ cứng rắn. Họ có thể xử lý công việc với cái đầu lạnh. Con giáp tuổi này tính tình khá rộng lượng, nhiệt tình, không chấp nhặt những chuyện cỏn con. Họ là người dám nghĩ, dám làm, không vì thấy khó khăn mà chùn bước, bỏ cuộc.

3 tháng cuối năm, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhờ khả năng xử lý công việc nhanh nhẹn, linh hoạt, con giáp này có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Những người làm nông nghiệp sẽ có mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Người làm buôn bán cũng gặp nhiều điều may, chốt được nhiều đơn hàng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân sẽ sớm "thoát ế", tìm được nửa kia cho riêng mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tài trí hơn người. Giác quan của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có nhiều mục tiêu, tham vọng chứ không chịu bỏ cuộc giữa chừng. Người tuổi này tính tình cầu toàn, cầu tiến. Dù xuất thân nghèo khó, họ không ngừng cố gắng vươn lên, thay đổi vận mệnh.

3 tháng cuối năm, người tuổi Dần nhận được thêm cơ hội làm giàu. Thu nhập của họ vẫn tăng lên. Người đi làm ăn xa được dự báo sẽ có nhiều thành quả. Người gặp khó khăn cũng sẽ tai qua, nạn khỏi.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu như mong đợi. Tuy vậy, trong tuần này, họ có thể sẽ có mâu thuẫn, cãi vã với đồng nghiệp. Con giáp này cần duy trì thái độ ôn hòa để giữ hòa khi giữa mọi người.

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