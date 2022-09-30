Người tuổi Sửu có nhiều tham vọng trong cuộc sống. Vì những mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẽ cố gắng làm mọi việc, nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ đó, bản mệnh thu về những khoản tài lộc khổng lồ.

Ngày đầu tiên của tháng 10, bản mệnh bước vào thời kỳ đại phát sau khi trải qua nhiều thăng trầm. Ở thời điểm này, tuổi Sửu được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình được cải thiện, làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng, cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng không ngừng.

Trong ngày hôm nay, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày

Tuổi Dậu

Ngày đầu tiên của tháng 10, Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Dậu. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

Trong ngày này, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!